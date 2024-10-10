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Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
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Министерство финансов Тайваня разъясняет применение тайваньских налоговых соглашений

Минфин Тайваня (MOF) заявил, что в настоящее время юрисдикция имеет 35 подписанных и действующих налоговых соглашений.

Ольга Кутяева
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Минфин будет продолжать активно продвигать и заключать такие соглашения в соответствии с торговыми, инвестиционными и дипломатическими интересами Тайваня, чтобы создать справедливую, стабильную и предсказуемую налоговую систему.

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Минфин пояснил, что в соответствии с положениями соглашений о налоге на прибыль, права на налогообложение распределяются между договаривающимися государствами. Принципиальное правило заключается в том, что они предоставляют друг другу разумные налоговые льготы или освобождения по налогу на прибыль.

Кроме того, резидент государства-партнера, получающий дивиденды, проценты или роялти с Тайваня, которые отвечают определенным требованиям, может воспользоваться льготными ставками налога у источника выплаты. А вознаграждение, получаемое резидентом государства-партнера от работы по найму на Тайване, может быть освобождено от налога при соблюдении определенных условий соглашения.

Поскольку эти соглашения о налоге на прибыль применяются в равной степени и на взаимной основе к резидентам обоих государств, резиденты Тайваня, занимающиеся аналогичным бизнесом или деятельностью в государствах-партнерах, также могут воспользоваться таким же благоприятным налоговым режимом в государствах-партнерах. Более того, если возникают споры относительно применения соглашений между договаривающимися государствами, налогоплательщики могут запросить процедуру взаимного согласования (MAP), которая позволяет компетентным органам обеих сторон совместно общаться и пытаться разрешить споры, тем самым предотвращая двойное налогообложение.

Минфин подчеркнул, что соглашения о налоге на прибыль предусматривают соответствующие меры по снижению или освобождению от налогов и устраняют двойное налогообложение доходов от трансграничной деятельности, тем самым делая Тайвань более справедливой, стабильной и предсказуемой налоговой средой, а также повышая привлекательность Тайваня для иностранных инвесторов. В соответствии с принципом взаимности, тайваньские предприятия, получающие доход от торговой или предпринимательской деятельности в государствах-партнерах, могут также пользоваться налоговыми льготами или освобождениями в государствах-партнерах, чтобы избежать бремени двойного налогообложения, повышая конкурентоспособность тайваньских предприятий.

По материалам Singapore Ministry of finance

#налоговое соглашение#соглашение об избежании двойного налогообложения#Тайвань
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#налоговое соглашение#соглашение об избежании двойного налогообложения#Тайвань