ФАТФ вносит изменения в критерии недостатков в сфере AML

ФАТФ изменила свои критерии для «серого списка» стран с недостатками в режимах борьбы с отмыванием денег (AML), чтобы ослабить давление на менее развитые страны.

Список юрисдикций, находящихся под усиленным контролем, определяет стратегические недостатки в режимах AML, а также устанавливает планы действий по их устранению. Однако страны развивающегося мира предупреждают, что этот процесс является обременительным и дорогостоящим, и отмечают, что финансово страдают, если попадают в «серый список» даже на короткий срок.

В ответ на это ФАТФ изменила критерии, по которым она отбирает юрисдикции для активной проверки. Новые критерии будут использоваться в следующем раунде отчетов о взаимной оценке, который начнется в этом году. Юрисдикция, являющаяся «наименее развитой страной» по определению ООН, не будет включена в список стран для активного рассмотрения, если ФАТФ не согласится с тем, что она представляет собой значительный риск отмывания денег, финансирования терроризма. Тем «наименее развитым странам», которые все же попадут в процесс рассмотрения, может быть предоставлен более длительный, чем ранее, период наблюдения для достижения прогресса в выполнении дорожной карты ключевых рекомендуемых действий. И по истечении первого года они все равно должны будут предоставить органу по оценке ФАТФ обновленную информацию о достигнутом прогрессе.

Юрисдикции-члены ФАТФ будут приоритетными для активного рассмотрения, если они отвечают критериям направления, входят в список стран с высоким уровнем дохода Всемирного банка или имеют активы финансового сектора свыше 10 млрд долларов, если только они не являются «наименее развитой страной».

ФАТФ ожидает, что эти реформы могут сократить вдвое количество стран с низким потенциалом, включенных в список в предстоящем цикле оценки.

В измененном Руководстве больше внимания уделяется разработке политики, основанной на оценке рисков. Основное внимание будет уделено юрисдикциям с наивысшим риском, чьи оценки AML устарели или подвержены более высоким рискам, а также юрисдикциям с наиболее активными финансовыми центрами. Раунд взаимных оценок, основанных на методологии 2023 года, будет 6-летним.