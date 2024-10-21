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Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
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Багамы рассматривают законопроект о минимальном внутреннем налоге на прибыль

16 октября Правительство Багамских островов внесло в парламент законопроект о минимальном внутреннем налоге на прибыль (Domestic Minimum Top-Up Tax Bill 2024).

Ольга Кутяева
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Законопроект предусматривает введение квалифицированного минимального налога на внутреннем рынке (Qualified Domestic Minimum Top-Up Tax, QDMTT) для МНП, осуществляющих деятельность на Багамах.

Законопроект будет считаться вступившим в силу с 1 января 2024 года и будет применяться к финансовым годам группы МНП с 31 декабря 2023 года. Однако он не будет применяться к субъекту группы в отношении финансового года группы, который начинается до 1 января 2025 года, если группа или любой из ее субъектов не подпадает под Правило включения доходов (IIR) или Правило заниженной налогом прибыли (UTPR) в другой юрисдикции в отношении этого финансового года. Правительство Багамских островов не планирует вводить IIR или UTPR в настоящее время.

По материалам Orbitax

#Багамские острова#налог на прибыль
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Багамские острова#налог на прибыль