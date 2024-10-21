Багамы рассматривают законопроект о минимальном внутреннем налоге на прибыль

Законопроект будет считаться вступившим в силу с 1 января 2024 года и будет применяться к финансовым годам группы МНП с 31 декабря 2023 года. Однако он не будет применяться к субъекту группы в отношении финансового года группы, который начинается до 1 января 2025 года, если группа или любой из ее субъектов не подпадает под Правило включения доходов (IIR) или Правило заниженной налогом прибыли (UTPR) в другой юрисдикции в отношении этого финансового года. Правительство Багамских островов не планирует вводить IIR или UTPR в настоящее время.