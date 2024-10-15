News
Введите фразу для поиска...
Войти
Профиль
Черновики
Запланированные
Закладки
Настройки
Выход
Лента Материалы GSL
Новая запись
Зарубежное право
Зарубежные налоги
Российские налоги
Российское право
Медиатека GSL Комментарии GSL
Редакция GSL Контакты
Telegram-канал
Зарубежное право
Ольга Кутяева
8

Дубай представил новое комплексное Руководство для предпринимателей по стартапам

Дубайская палата цифровой экономики, дочерняя компания Dubai Chambers, выпустила Руководство по стартапам в Дубае.

Ольга Кутяева
Обсудить

Руководство призвано помочь предпринимателям и стартапам в создании своего бизнеса в Дубае.

Все услуги по этой теме:
Хотите зарегистрировать компанию в ОАЭ?
Подробнее
Хотите редомицилировать компанию с Белиза в ОАЭ?
Подробнее
Нужна резидентская виза в ОАЭ?
Подробнее
Хотите открыть банковский счет в ОАЭ?
Подробнее

В документе представлен обзор экосистемы стартапов Дубая, включая юридические требования, варианты создания бизнеса и возможности финансирования. Перечислены основные организации, оказывающие поддержку стартапам, а также информация об акселераторах, бизнес-инкубаторах, песочницах и свободных зонах Дубая.

Руководство предлагает отраслевые рекомендации по десяти направлениям цифровой экономики, включая искусственный интеллект, 3D-печать, кибербезопасность, цифровые активы, финтех, edtech, гейминг, healthtech, программное обеспечение/SaaS и metaverse/Web3.

Руководство по стартапам Дубая доступно для скачивания на сайте Палаты цифровой экономики Дубая.

По материалам Arabian Business

#ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты)
Обсудить
Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Еще по теме
#ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты)