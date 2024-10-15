Дубай представил новое комплексное Руководство для предпринимателей по стартапам

Дубайская палата цифровой экономики, дочерняя компания Dubai Chambers, выпустила Руководство по стартапам в Дубае.
Руководство призвано помочь предпринимателям и стартапам в создании своего бизнеса в Дубае.
В документе представлен обзор экосистемы стартапов Дубая, включая юридические требования, варианты создания бизнеса и возможности финансирования. Перечислены основные организации, оказывающие поддержку стартапам, а также информация об акселераторах, бизнес-инкубаторах, песочницах и свободных зонах Дубая.
Руководство предлагает отраслевые рекомендации по десяти направлениям цифровой экономики, включая искусственный интеллект, 3D-печать, кибербезопасность, цифровые активы, финтех, edtech, гейминг, healthtech, программное обеспечение/SaaS и metaverse/Web3.
Руководство по стартапам Дубая доступно для скачивания на сайте Палаты цифровой экономики Дубая.
По материалам Arabian Business
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