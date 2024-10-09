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Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
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Сингапур проводит консультации по глобальному минимальному налогу

Налоговое управление Сингапура объявило о начале консультаций по предлагаемым правилам минимального налогообложения многонациональных предприятий - «Безопасные гавани» GloBE и переходные правила.

Ольга Кутяева
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Как было объявлено в Бюджетном заявлении на 2024 год, Сингапур введет налог на прибыль многонациональных предприятий (Multinational Enterprise Top-up Tax, MTT) и налог на прибыль внутри страны (Domestic Top-up Tax, DTT) в рамках второго компонента инициативы «Эрозия налоговой базы и перемещение прибыли» (BEPS) 2.0, в соответствии с которой минимальная эффективная ставка налога составит 15% на прибыль предприятий за финансовые годы, начинающиеся с 1 января 2025 года. Он будет применяться к соответствующим группам многонациональных предприятий (Multinational enterprise, MNE) с годовым доходом группы 750 млн EUR или более как минимум за 2 из 4 предшествующих финансовых лет, в соответствии с правилами Компонента 2 Глобальной программы по борьбе с размыванием налогооблагаемой базы (GloBE).

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С 10 июня по 5 июля были проведены публичные консультации по предложенному законопроекту о минимальном налоге на транснациональные предприятия, а также по вспомогательному законодательству о корректировках чистого дохода или убытка по финансовой отчетности и квалифицированных налоговых расходах для целей расчета эффективной налоговой ставки и дополнительного налога на основе правил GloBE.

Крайний срок представления комментариев - 18 октября.

По материалам Orbitax

#Глобальный минимальный налог (GMT)#Сингапур
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Глобальный минимальный налог (GMT)#Сингапур