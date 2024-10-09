Сингапур проводит консультации по глобальному минимальному налогу

Как было объявлено в Бюджетном заявлении на 2024 год, Сингапур введет налог на прибыль многонациональных предприятий (Multinational Enterprise Top-up Tax, MTT) и налог на прибыль внутри страны (Domestic Top-up Tax, DTT) в рамках второго компонента инициативы «Эрозия налоговой базы и перемещение прибыли» (BEPS) 2.0, в соответствии с которой минимальная эффективная ставка налога составит 15% на прибыль предприятий за финансовые годы, начинающиеся с 1 января 2025 года. Он будет применяться к соответствующим группам многонациональных предприятий (Multinational enterprise, MNE) с годовым доходом группы 750 млн EUR или более как минимум за 2 из 4 предшествующих финансовых лет, в соответствии с правилами Компонента 2 Глобальной программы по борьбе с размыванием налогооблагаемой базы (GloBE).