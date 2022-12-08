Видеоканал и подкаст: «ОСОЗНАННАЯ РЕЛОКАЦИЯ»

Осознанная релокация - YouTube

Добро пожаловать на наш канал, где мы путешествуем по миру и собираем информацию о том, куда лучше/проще/надежнее релоцироваться как бизнесу, так и физическим лицам. Отталкиваясь от практического опыта своих собеседников, канал освещает жизнь в различных странах в контексте следующих вопросов: == Получение ВНЖ ПМЖ Паспорта == Аренда / покупка недвижимости == Открытие банковского счета, банковских карточек == Страхование == Образование (дошкольное, школьное, высшее) == Вопросы безопасности == Стоимость жизни, цены, «продуктовая корзина» == Налогообложение физического лица, подача отчетности == Регистрация и налогообложение бизнеса == Здравоохранение, медицинское страхование == Перевод средств / валютные ограничения / курс / CRYPTA == Наличие русскоговорящего, англоговорящего сообщества, особенности социализации == Сложность языка и особенности национальной культуры, важные для репатриантов Подписывайтесь на наш канал и релоцирутесь осознанно!

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