News
Введите фразу для поиска...
Войти
Профиль
Черновики
Запланированные
Закладки
Настройки
Выход
Лента Материалы GSL
Новая запись
Зарубежное право
Зарубежные налоги
Российские налоги
Российское право
Медиатека GSL Комментарии GSL
О компании Редакция GSL Контакты
Telegram-канал
Новости GSL
Ольга Кутяева
5

Видеоканал и подкаст: «ОСОЗНАННАЯ РЕЛОКАЦИЯ»

GSL Law & Consulting представляет новый проект: "Осознанная релокация" - Канал ПРО ТЕХ, кто уехал, ДЛЯ ТЕХ, кто собирается.

Ольга Кутяева
Обсудить

Отталкиваясь от практического опыта своих собеседников и экспертов GSL, канал освещает жизнь в различных странах в контексте следующих вопросов - Что следует сделать, чтобы:

Все услуги по этой теме:
Нужна готовая гонконгская компания со счетом в банке?
Купить
Помочь открыть счет в иностранном банке?
Подробнее
Хотите открыть банковский счет в офшорном банке?
Ознакомиться со списком  банков
Открыть счет в платежной системе.
Посмотреть вебинар по теме
Хотите получить ВНЖ и второе гражданство?
Подробнее
Хотите открыть банковский счет в Гонконге?
Подробнее
Хотите открыть банковский счет в Гонконге?
Подробнее
Хотите открыть банковский счет в Швейцарии?
Подробнее
Хотите открыть банковский счет на Кипре?
Подробнее
Хотите открыть банковский счет в ОАЭ?
Подробнее
Хотите открыть банковский счет в Люксембурге?
Подробнее
Хотите открыть банковский счет в Лихтенштейне?
Подробнее
Хотите открыть банковский счет в Австрии?
Подробнее
Владение недвижимостью через иностранную компанию.
Подробнее
Хотите открыть счет в швейцарском банке?
Банки, которые открывают счета в настоящее время
Подберем для Вас Банк
  • получить паспорт, а также ВНЖ или ПМЖ,
  • арендовать или купить недвижимость,
  • открыть банковский счет и оформить банковские карточки,
  • застраховать себя и членов своей семьи,
  • получить школьное или высшее образование.

Наши герои, а также сотрудники GSL и alumni GSL, анализируя собственный опыт, поделятся с вами своими впечатлениями, навыками и "лайфхаками" переезда в другую страну, своими знаниями и ответами на вопросы о:

  • налогообложении физических лиц, подаче отчетности,
  • регистрации и налогообложении бизнеса,
  • здравоохранении и медицинском страховании,
  • переводе средств и крипты, валютных ограничений, курсах валют,
  • безопасности,
  • стоимости жизни, цен и "продуктовой корзины",
  • особенностях социализации, наличии русскоговорящего, англоговорящего сообщества в выбранной стране,
  • сложностях языка и особенностях национальной культуры, важных для релокантов.

Если вы планируете переезд за рубеж, выбираете страну релокации, то наша информация как раз для вас.

  • Регулярность появления роликов - 4 раза в неделю.
  • Формат роликов - VIDEO и АУДИО.
  • Длительность роликов - от 10 до 30 минут.
  • Выпуски по НОВОЙ стране добавляются ЕЖЕМЕСЯЧНО.

Первый сезон (октябрь 2022 - декабрь 2022) охватывает следующие страны:

Израиль, Турция, Черногория, Объединенные Арабские Эмираты и Нидерланды (съемки завершены).

Второй сезон (январь 2023 - март 2023) - Западная Европа: Кипр, Австрия, Швейцария, Испания, Португалия.

Третий сезон (апрель 2023 - июнь 2023) - Восточная Европа: Венгрия, Болгария, Румыния, Чехия, Словакия.

Четвертый сезон (июль 2023 - сентябрь 2023) - Юго-Восточная Азия: Гонконг, Таиланд, Индонезия, Вьетнам.

Смотрите нас на YouTube и Telegram:

Осознанная релокация - YouTube

Добро пожаловать на наш канал, где мы путешествуем по миру и собираем информацию о том, куда лучше/проще/надежнее релоцироваться как бизнесу, так и физическим лицам. Отталкиваясь от практического опыта своих собеседников, канал освещает жизнь в различных странах в контексте следующих вопросов: == Получение ВНЖ ПМЖ Паспорта == Аренда / покупка недвижимости == Открытие банковского счета, банковских карточек == Страхование == Образование (дошкольное, школьное, высшее) == Вопросы безопасности == Стоимость жизни, цены, «продуктовая корзина» == Налогообложение физического лица, подача отчетности == Регистрация и налогообложение бизнеса == Здравоохранение, медицинское страхование == Перевод средств / валютные ограничения / курс / CRYPTA == Наличие русскоговорящего, англоговорящего сообщества, особенности социализации == Сложность языка и особенности национальной культуры, важные для репатриантов Подписывайтесь на наш канал и релоцирутесь осознанно!

www.youtube.com
Telegram: Contact @consciousrelocation

Отталкиваясь от практического опыта своих собеседников, канал освещает жизнь в различных странах

t.me
#банковский счет#вид на жительство#недвижимость#Релокация
Обсудить
Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Еще по теме
#банковский счет#вид на жительство#недвижимость#Релокация