Видеоканал и подкаст: «ОСОЗНАННАЯ РЕЛОКАЦИЯ»

GSL Law & Consulting представляет новый проект: "Осознанная релокация" - Канал ПРО ТЕХ, кто уехал, ДЛЯ ТЕХ, кто собирается.
Отталкиваясь от практического опыта своих собеседников и экспертов GSL, канал освещает жизнь в различных странах в контексте следующих вопросов - Что следует сделать, чтобы:
Наши герои, а также сотрудники GSL и alumni GSL, анализируя собственный опыт, поделятся с вами своими впечатлениями, навыками и "лайфхаками" переезда в другую страну, своими знаниями и ответами на вопросы о:
Если вы планируете переезд за рубеж, выбираете страну релокации, то наша информация как раз для вас.
Первый сезон (октябрь 2022 - декабрь 2022) охватывает следующие страны:
Израиль, Турция, Черногория, Объединенные Арабские Эмираты и Нидерланды (съемки завершены).
Второй сезон (январь 2023 - март 2023) - Западная Европа: Кипр, Австрия, Швейцария, Испания, Португалия.
Третий сезон (апрель 2023 - июнь 2023) - Восточная Европа: Венгрия, Болгария, Румыния, Чехия, Словакия.
Четвертый сезон (июль 2023 - сентябрь 2023) - Юго-Восточная Азия: Гонконг, Таиланд, Индонезия, Вьетнам.
Смотрите нас на YouTube и Telegram:
Добро пожаловать на наш канал, где мы путешествуем по миру и собираем информацию о том, куда лучше/проще/надежнее релоцироваться как бизнесу, так и физическим лицам. Отталкиваясь от практического опыта своих собеседников, канал освещает жизнь в различных странах в контексте следующих вопросов: == Получение ВНЖ ПМЖ Паспорта == Аренда / покупка недвижимости == Открытие банковского счета, банковских карточек == Страхование == Образование (дошкольное, школьное, высшее) == Вопросы безопасности == Стоимость жизни, цены, «продуктовая корзина» == Налогообложение физического лица, подача отчетности == Регистрация и налогообложение бизнеса == Здравоохранение, медицинское страхование == Перевод средств / валютные ограничения / курс / CRYPTA == Наличие русскоговорящего, англоговорящего сообщества, особенности социализации == Сложность языка и особенности национальной культуры, важные для репатриантов Подписывайтесь на наш канал и релоцирутесь осознанно!www.youtube.com
Ваш комментарий отправлен на модерацию!
После проверки администратором он появится здесь