Хорватия проводит консультации по законопроекту об НДС

Министерство финансов Хорватии начало публичные консультации по законопроекту о внесении изменений в Закон об НДС.

Одной из основных мер законопроекта является увеличение порога регистрации НДС с 40 000 EUR до 50 000 EUR.

В связи с этим законопроект также вводит меры по схеме ЕС для малого бизнеса при трансграничных поставках. В частности, налогооблагаемое лицо, учрежденное в другом государстве-члене ЕС, может применить освобождение от регистрации НДС в Хорватии, если его годовой оборот в Хорватии не превышает 50 000 EUR, а годовой оборот в ЕС не превышает 100 000 EUR.

Также включены меры, позволяющие малым предприятиям, учрежденным в Хорватии, запрашивать применение освобождения в других государствах-членах ЕС, если их годовой оборот в ЕС не превышает 100 000 EUR, а их годовой оборот в другом государстве не превышает соответствующий порог в этом государстве.

Наконец, законопроект отменяет условие взаимности для возмещения НДС для предприятий, не входящих в ЕС, так что предприятия из всех стран смогут получить возмещение НДС, взимаемого хорватскими поставщиками, при условии соблюдения других требований.

При условии одобрения законопроект вступит в силу 1 января 2025 года. Крайний срок подачи комментариев - 24 октября 2024 года.