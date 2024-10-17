News
Введите фразу для поиска...
Войти
Профиль
Черновики
Запланированные
Закладки
Настройки
Выход
Лента Материалы GSL
Новая запись
Зарубежное право
Зарубежные налоги
Российские налоги
Российское право
Медиатека GSL Комментарии GSL
Редакция GSL Контакты
Telegram-канал
Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
1

Хорватия проводит консультации по законопроекту об НДС

Министерство финансов Хорватии начало публичные консультации по законопроекту о внесении изменений в Закон об НДС.

Ольга Кутяева
Обсудить

Одной из основных мер законопроекта является увеличение порога регистрации НДС с 40 000 EUR до 50 000 EUR.

В связи с этим законопроект также вводит меры по схеме ЕС для малого бизнеса при трансграничных поставках. В частности, налогооблагаемое лицо, учрежденное в другом государстве-члене ЕС, может применить освобождение от регистрации НДС в Хорватии, если его годовой оборот в Хорватии не превышает 50 000 EUR, а годовой оборот в ЕС не превышает 100 000 EUR.

Также включены меры, позволяющие малым предприятиям, учрежденным в Хорватии, запрашивать применение освобождения в других государствах-членах ЕС, если их годовой оборот в ЕС не превышает 100 000 EUR, а их годовой оборот в другом государстве не превышает соответствующий порог в этом государстве.

Наконец, законопроект отменяет условие взаимности для возмещения НДС для предприятий, не входящих в ЕС, так что предприятия из всех стран смогут получить возмещение НДС, взимаемого хорватскими поставщиками, при условии соблюдения других требований.

При условии одобрения законопроект вступит в силу 1 января 2025 года. Крайний срок подачи комментариев - 24 октября 2024 года.

По материалам Orbitax

#НДС / VAT#Хорватия
Обсудить
Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Еще по теме
#НДС / VAT#Хорватия