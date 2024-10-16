Французский парламент вводит временные налоги для лиц с высоким доходом и крупных компаний

Национальное собрание Франции опубликовало проект финансового законопроекта на 2025 год, который был представлен 10 октября 2024 года.

Основные меры включают:

Индексация ставок индивидуального подоходного налога с учетом инфляции, включая следующие общие ставки/диапазоны:

· до 11 520 евро — 0%

· более 11 520 евро до 29 373 евро — 11%

· более 29 373 евро до 83 988 евро — 30%

· более 83 988 евро до 180 648 евро — 41%

· более 180 648 евро — 45%

Введение исключительного взноса для обеспечения минимальной налоговой ставки в размере 20%, которая будет применяться к налогооблагаемым домохозяйствам, доход которых, подлежащий налогообложению, превышает 250 000 евро для одного человека или 500 000 евро для пары на 2024, 2025 и 2026 годы с дифференцированным взносом в случаях, когда средняя налоговая ставка составляет менее 20%;

Введение временного дополнительного налога на корпоративный подоходный налог для крупных компаний с годовым оборотом не менее 1 млрд евро (определяется на уровне группы), который будет взиматься в течение двух последовательных финансовых лет, заканчивающихся 31 декабря 2024 года или позднее, по следующим ставкам:

· 20,6% дополнительного налога в первом финансовом году, заканчивающемся 31 декабря 2024 года или позднее, для компаний с оборотом не менее 1 млрд евро до 3 млрд евро и 10,3% во втором финансовом году с «сглаживающим механизмом» для снижения дополнительного налога, когда оборот составляет не менее 1 млрд евро и менее 1,1 млрд евро; и

· 41,2% подоходного налога в первом финансовом году, заканчивающемся 31 декабря 2024 года или позже, для компаний с оборотом более 3 млрд евро и 20,6% во втором финансовом году, с «сглаживающим механизмом» для снижения подоходного налога, когда оборот составляет не менее 3 млрд евро и менее 3,1 млрд евро;

Поправки к правилам минимального мирового налога по Столпу 2 для включения последних административных рекомендаций ОЭСР, а также корректировка квалифицированного внутреннего минимального налога на добавленную стоимость (QDMTT) для обеспечения его квалифицированности;

Введение новых обязательств по отчетности и комплексной проверке для поставщиков услуг криптоактивов в соответствии с Директивой Совета (ЕС) 2023/2226 от 17 октября 2023 года (DAC8) с вступлением в силу с 1 января 2026 года;

Введение нового налога на выкуп акций в размере 8% от сокращений капитала и связанных с ними премий в результате аннулирования выкупленных на рынке акций, который будет применяться к сокращениям капитала, осуществляемым с 10 октября 2024 года крупными компаниями с годовым оборотом не менее 1 млрд евро.

Если не указано иное, меры, предусмотренные законопроектом о финансах на 2025 год, будут применяться с 1 января 2025 года.