Аргентина одобрила ратификацию Многосторонней конвенции (BEPS MLI)

Как правило, для конкретного соглашения MLI вступает в силу в первый день месяца, следующего за 3-месячным периодом после того, как обе стороны соглашения сдали на хранение свои ратификационные грамоты. После вступления в силу положения MLI, как правило, применяются к охватываемому соглашению с 1 января года, следующего за годом его вступления в силу, в отношении налогов, удерживаемых у источника, и всех других налогов в отношении налогооблагаемых периодов, начинающихся по истечении 6-месячного периода после даты вступления в силу. Однако для самостоятельного применения Аргентиной MLI в отношении других налогов Аргентина сделала оговорку, что Конвенция будет применяться в отношении налоговых периодов, начинающихся с 1 января следующего календарного года, следующего за 6-месячным периодом после вступления в силу MLI.