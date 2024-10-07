Аргентина одобрила ратификацию Многосторонней конвенции (BEPS MLI)

1 октября Палата депутатов Аргентины одобрила закон о ратификации Многосторонней конвенция по выполнению мер, относящихся к налоговым соглашениям, в целях противодействия размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения (MLI).
После завершения внутреннего процесса ратификации Аргентина должна сдать на хранение ратификационную грамоту в ОЭСР для вступления в силу MLI в отношении своих налоговых соглашений.
Как правило, для конкретного соглашения MLI вступает в силу в первый день месяца, следующего за 3-месячным периодом после того, как обе стороны соглашения сдали на хранение свои ратификационные грамоты. После вступления в силу положения MLI, как правило, применяются к охватываемому соглашению с 1 января года, следующего за годом его вступления в силу, в отношении налогов, удерживаемых у источника, и всех других налогов в отношении налогооблагаемых периодов, начинающихся по истечении 6-месячного периода после даты вступления в силу. Однако для самостоятельного применения Аргентиной MLI в отношении других налогов Аргентина сделала оговорку, что Конвенция будет применяться в отношении налоговых периодов, начинающихся с 1 января следующего календарного года, следующего за 6-месячным периодом после вступления в силу MLI.
Предварительный список оговорок и уведомлений Аргентины на момент подписания можно увидеть на сайте ОЭСР. Окончательный список будет представлен после сдачи на хранение ратификационной грамоты.
По материалам Orbitax
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