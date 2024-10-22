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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Министерство финансов Германии вносит изменения в выставление электронных счетов

Ранее в этом году Министерство финансов Германии (BMF) опубликовало проект письма с подробным нормативным указанием по предстоящему мандату на выставление электронных счетов.

Ксения Шилкина
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Целью раннего выпуска было повышение осведомленности общественности о мандате и предоставление налогоплательщикам указаний относительно того, чего от них следует ожидать.

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15 октября 2024 года BMF официально опубликовало окончательную версию письма. Содержание в основном осталось таким же, как и в черновой версии, с некоторыми перефразировками, изменениями абзацев и дополнительными разъяснениями.

Некоторые из изменений включают:

  • В новой версии письма разъясняется, что хранение части изображения гибридного счета-фактуры в его первоначальной форме является обязательным, если оно содержит соответствующие записи для налогообложения, например, примечания к бронированию;
  • В предыдущем проекте упоминалось, что предоставление адреса электронной почты было достаточным для соблюдения требования о получении электронных счетов-фактур с 1 января 2025 года. В окончательной версии разъясняется, что не обязательно иметь отдельный электронный почтовый ящик для получения электронных счетов-фактур;
  • Формат электронных счетов-фактур Peppol BIS теперь упоминается в качестве примера других допустимых европейских форматов счетов-фактур, заменяя в письме итальянский формат FatturaPA.

По материалам orbitax.com

#Германия#электронный документ
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Германия#электронный документ