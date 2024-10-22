Министерство финансов Германии вносит изменения в выставление электронных счетов

15 октября 2024 года BMF официально опубликовало окончательную версию письма. Содержание в основном осталось таким же, как и в черновой версии, с некоторыми перефразировками, изменениями абзацев и дополнительными разъяснениями.
Некоторые из изменений включают:
В новой версии письма разъясняется, что хранение части изображения гибридного счета-фактуры в его первоначальной форме является обязательным, если оно содержит соответствующие записи для налогообложения, например, примечания к бронированию;
В предыдущем проекте упоминалось, что предоставление адреса электронной почты было достаточным для соблюдения требования о получении электронных счетов-фактур с 1 января 2025 года. В окончательной версии разъясняется, что не обязательно иметь отдельный электронный почтовый ящик для получения электронных счетов-фактур;
Формат электронных счетов-фактур Peppol BIS теперь упоминается в качестве примера других допустимых европейских форматов счетов-фактур, заменяя в письме итальянский формат FatturaPA.