Корпоративный налог на прибыль и спецрежимы в Индонезии Материал редакции

В настоящее время Индонезия является одним из перспективнейших направлений для желающих начать бизнес в Азии. В данной статье мы изучим налоговую нагрузку по налогу на прибыль, с которой бизнес столкнется в ходе ведения своей хозяйственной деятельности на территории Индонезии.

Какая компания считается налоговым резидентом Индонезии?

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Для начала давайте определимся, кто же является плательщиком налогов на территории Индонезии, т.е. разберемся с понятием налогового резидентства.

Компания считается налоговым резидентом Индонезии, если она зарегистрирована или находится на территории Индонезии. Иностранная компания, которая ведет свой бизнес через постоянное представительство (PE) в Индонезии, имеет те же обязательства, что и налоговый резидент Индонезии.

Какие до ходы подлежат налогообложению?

Для налоговых резидентов Индонезии налогообложению в Индонезии подлежит общемировой доход.

Однако есть несколько видов зарубежных доходов (offshore income), которые не подлежат налогообложению при условии, что данные доходы реинвестируются или используются в хозяйственной деятельности на территории Индонезии в течение определенного периода:

доход, полученный налоговым резидентом Индонезии от постоянного представительства (PE) за рубежом;

дивиденды, полученные от зарубежных компаний;



доход от активной деятельности, полученный налоговым резидентом Индонезии за рубежом (не от PE и не от иностранной дочерней компании).



Для дохода после налогообложения, полученного от PE и дивидендов, выплаченных дочерней компанией не котирующейся на бирже, минимальная сумма реинвестиций должна составлять 30% от дохода после налогообложения. В противном случае разница между порогом в 30% и реинвестированной частью будет облагаться подоходным налогом.

Также в Индонезии есть определенный вид доходов, полученных от Контролируемых Иностранных Компаний - КИК (CFC), которые подпадают под правило «условных дивидендов».

Данные доходы включают в себя:

дивиденды,

процентный и арендный доход,

роялти,

доход от продажи или передачи активов с определенными ограничениями.

Напомним, что в Индонезии КИК признаются иностранные компании, в которых по меньшей мере 50% владения принадлежит налоговому резиденту Индонезии, или как минимум 50% акций находится в коллективном владении у налоговых резидентов Индонезии. отвечает Марина Недоросткова Старший налоговый консультант

GSL Law & Consulting

Корпоративный налог на прибыль в Индонезии

В общем случае стандартная ставка данного налога составляет 22%. Однако в Индонезии существуют специальные налоговые режимы.

Так, для публичных компаний, которые удовлетворяют минимальным требованиям по листингу в 40% и другим условиям (мы рассмотрим их подробнее чуть позднее), установлено право на снижение налога на 3% от стандартной ставки. Таким образом, эффективная ставка для данных компаний составляет 19%.

Малые предприятия, т.е. налогоплательщики с годовым оборотом не более 50 миллиардов индонезийских рупий ( IDR), имеют право на 50% скидку от стандартной ставки, которая взимается пропорционально налогооблагаемому доходу от валового оборота в размере 4,8 миллиарда IDR.

Некоторые предприятия с валовым оборотом не более чем 4,8 миллиардов IDR являются плательщиками Final Tax (окончательного налога) по ставке 0,5%, которая берется с оборота компании.

Сроки оплаты корпоративного налога в Индонезии

Важно помнить, что финальная налоговая декларация (CIT) подается по истечении отчетного периода. Штраф за просрочку в подаче данной декларации составляет 1 миллион IDR.

Налоговые резиденты Индонезии и Индонезийские PE иностранных компаний должны исполнить свои налоговые обязательства путем осуществления прямых платежей, или путем удержания со стороны третьих лиц, или их комбинации. Иностранные компании, не имеющие PE в Индонезии, должны погасить свои налоговые обязательства в отношении дохода, полученного на территории Индонезии, путем удержания налога индонезийской стороной, выплачивающей доход.

Ежемесячные налоговые платежи (в рамках Article 25 income tax) составляют первую часть налоговых платежей, которые должны производиться налоговыми резидентами и индонезийскими PE в качестве предоплаты их обязательств по корпоративному подоходному налогу (CIT) за текущий год. Ежемесячный налоговый платеж, как правило, рассчитывается на основании последней декларации по налогу на прибыль (CITR).

Специальные расчеты по рассрочке применяются для новых налогоплательщиков, компаний финансового лизинга, банков, государственных компаний, листинговых компаний и других налогоплательщиков у которых есть требование по составлению периодической отчетности.

Налог, который должен быть удержан третьими лицами с определенных видов доходов (Article 23 income tax), или налог, подлежащий уплате авансом по определенным операциям (например, Article 22 income tax on imports ), также представляет собой предоплату по обязательствам по корпоративному подоходному налогу (CIT) за текущий год у получателя дохода или стороны, осуществляющей импорт.

Если общая сумма налога, уплаченного авансом в течение года (Articles 22, 23, and 25 income taxes) и налога, уплаченного за рубежом (Article 24 income tax), меньше общей суммы налога на прибыль, причитающегося к уплате, налогоплательщик должен погасить недостающую сумму до подачи налоговой декларации (CITR).

Налоговые льготы, принятые в Индонезии в отношении корпоративного налога на прибыль

Налоговые Каникулы

Министерство финансов может предоставить возможность снижения налога на прибыль на 50% или 100% на срок от 5 до 20 лет с начала ведения коммерческой деятельности, в зависимости от стоимости инвестиций.

По истечении указанного выше периода налогоплательщику будет предоставлено снижение налога на прибыль на 25% или 50% на следующие два финансовых года в зависимости от стоимости инвестиций.

Эта льгота предоставляется компаниям в так называемых отраслях-первопроходцах, которые имеют широкий спектр связей, обеспечивают дополнительную стоимость, внедряют новые технологии и имеют стратегическое значение для национальной экономики.

В настоящее время эта возможность доступна для секторов бизнеса со специальной индонезийской стандартной классификацией сферы бизнеса (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha/KBLI) как указано в регулировании.

Секторы бизнеса, не входящие в этот список, также могут подать заявку, выполнив систему своей количественной оценки , чтобы оправдать характер своей деятельности как новаторской в отрасли.

Налоговые льготы

Министерство финансов может предоставить следующие налоговые льготы компаниям с ограниченной ответственностью (Perseroan Terbatas) в рамках их инвестиций в определенные сферы бизнеса или в определенные регионы:

Уменьшение чистого дохода до 30% от суммы инвестиций, пропорционально 5% за шесть лет промышленного производства, при условии, что инвестированные активы не будут выведены в течение шести лет;

Ускоренная амортизация и/или амортизационные отчисления;



Продление переноса налоговых убытков на срок до 10 лет;



Снижение ставки налога у источника на выплаты по дивидендам, подлежащих уплате нерезидентам до 10% (или ниже, если предусмотрены льготы по соглашению).



Чтобы иметь право на вышеуказанные налоговые льготы, заявитель должен соответствовать следующим критериям высокого уровня:

высокая инвестиционная стоимость или деятельность для целей экспорта; высокая степень освоения рабочей силы; или высокая доля местного присутствия.

Как правило, заявка на льготу должна быть подана через систему OSS и одобрена Министерством финансов.

Супервычет

Супервычет будет предоставлен определенным отраслям промышленности, а именно:

предприятиям в трудоемких отраслях, в виде уменьшения чистого дохода на 60% от суммы, инвестированной в виде материальных активов - основных средств (включая землю, используемую для основной деятельности), распределенной в течение определенного периода;

предприятиям с возможностью развития человеческих ресурсов по определенным компетенциям, в виде уменьшения валового дохода до 200% от суммы, затраченной на данную деятельность;



предприятиям для проведения определенных исследований и разработок в Индонезии, в виде уменьшения валового дохода до 300% от суммы, затраченной на данную деятельность.



Снижение налогов для публичных компаний.

Ранее мы уже писали о налоговых льготах для публичных компаний, сейчас рассмотрим данную льготу более подробно. Итак, для публичных компаний предусмотрено право на снижение налога на 3% от стандартной ставки, если они соблюдают следующие условия:

Не менее 40% оплаченных акций компании должны котироваться на Индонезийской бирже IDX. Акции, принадлежащие определенным связанным сторонам, и собственные акции не могут учитываться для этих целей;

Общество должно состоять как минимум из 300 партий, каждая из которых должна владеть не менее чем 5% оплаченных акций.



Эти два условия должны соблюдаться не менее 183 дней в налоговом периоде. Если в конкретном году одно или оба условия не выполняются, льгота в этом году не применима.