В настоящее время Индонезия является одним из перспективнейших направлений для желающих начать бизнес в Азии. В данной статье мы изучим налоговую нагрузку по налогу на прибыль, с которой бизнес столкнется в ходе ведения своей хозяйственной деятельности на территории Индонезии.
Для начала давайте определимся, кто же является плательщиком налогов на территории Индонезии, т.е. разберемся с понятием налогового резидентства.
Компания считается налоговым резидентом Индонезии, если она зарегистрирована или находится на территории Индонезии. Иностранная компания, которая ведет свой бизнес через постоянное представительство (PE) в Индонезии, имеет те же обязательства, что и налоговый резидент Индонезии.
Для налоговых резидентов Индонезии налогообложению в Индонезии подлежит общемировой доход.
Однако есть несколько видов зарубежных доходов (offshore income), которые не подлежат налогообложению при условии, что данные доходы реинвестируются или используются в хозяйственной деятельности на территории Индонезии в течение определенного периода:
Для дохода после налогообложения, полученного от PE и дивидендов, выплаченных дочерней компанией не котирующейся на бирже, минимальная сумма реинвестиций должна составлять 30% от дохода после налогообложения. В противном случае разница между порогом в 30% и реинвестированной частью будет облагаться подоходным налогом.
Также в Индонезии есть определенный вид доходов, полученных от Контролируемых Иностранных Компаний - КИК (CFC), которые подпадают под правило «условных дивидендов».
Данные доходы включают в себя:
Напомним, что в Индонезии КИК признаются иностранные компании, в которых по меньшей мере 50% владения принадлежит налоговому резиденту Индонезии, или как минимум 50% акций находится в коллективном владении у налоговых резидентов Индонезии.
В общем случае стандартная ставка данного налога составляет 22%. Однако в Индонезии существуют специальные налоговые режимы.
Так, для публичных компаний, которые удовлетворяют минимальным требованиям по листингу в 40% и другим условиям (мы рассмотрим их подробнее чуть позднее), установлено право на снижение налога на 3% от стандартной ставки. Таким образом, эффективная ставка для данных компаний составляет 19%.
Малые предприятия, т.е. налогоплательщики с годовым оборотом не более 50 миллиардов индонезийских рупий ( IDR), имеют право на 50% скидку от стандартной ставки, которая взимается пропорционально налогооблагаемому доходу от валового оборота в размере 4,8 миллиарда IDR.
Некоторые предприятия с валовым оборотом не более чем 4,8 миллиардов IDR являются плательщиками Final Tax (окончательного налога) по ставке 0,5%, которая берется с оборота компании.
Налоговые резиденты Индонезии и Индонезийские PE иностранных компаний должны исполнить свои налоговые обязательства путем осуществления прямых платежей, или путем удержания со стороны третьих лиц, или их комбинации. Иностранные компании, не имеющие PE в Индонезии, должны погасить свои налоговые обязательства в отношении дохода, полученного на территории Индонезии, путем удержания налога индонезийской стороной, выплачивающей доход.
Ежемесячные налоговые платежи (в рамках Article 25 income tax) составляют первую часть налоговых платежей, которые должны производиться налоговыми резидентами и индонезийскими PE в качестве предоплаты их обязательств по корпоративному подоходному налогу (CIT) за текущий год. Ежемесячный налоговый платеж, как правило, рассчитывается на основании последней декларации по налогу на прибыль (CITR).
Специальные расчеты по рассрочке применяются для новых налогоплательщиков, компаний финансового лизинга, банков, государственных компаний, листинговых компаний и других налогоплательщиков у которых есть требование по составлению периодической отчетности.
Налог, который должен быть удержан третьими лицами с определенных видов доходов (Article 23 income tax), или налог, подлежащий уплате авансом по определенным операциям (например, Article 22 income tax on imports ), также представляет собой предоплату по обязательствам по корпоративному подоходному налогу (CIT) за текущий год у получателя дохода или стороны, осуществляющей импорт.
Если общая сумма налога, уплаченного авансом в течение года (Articles 22, 23, and 25 income taxes) и налога, уплаченного за рубежом (Article 24 income tax), меньше общей суммы налога на прибыль, причитающегося к уплате, налогоплательщик должен погасить недостающую сумму до подачи налоговой декларации (CITR).
Министерство финансов может предоставить возможность снижения налога на прибыль на 50% или 100% на срок от 5 до 20 лет с начала ведения коммерческой деятельности, в зависимости от стоимости инвестиций.
По истечении указанного выше периода налогоплательщику будет предоставлено снижение налога на прибыль на 25% или 50% на следующие два финансовых года в зависимости от стоимости инвестиций.
Эта льгота предоставляется компаниям в так называемых отраслях-первопроходцах, которые имеют широкий спектр связей, обеспечивают дополнительную стоимость, внедряют новые технологии и имеют стратегическое значение для национальной экономики.
В настоящее время эта возможность доступна для секторов бизнеса со специальной индонезийской стандартной классификацией сферы бизнеса (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha/KBLI) как указано в регулировании.
Секторы бизнеса, не входящие в этот список, также могут подать заявку, выполнив систему своей количественной оценки , чтобы оправдать характер своей деятельности как новаторской в отрасли.
Министерство финансов может предоставить следующие налоговые льготы компаниям с ограниченной ответственностью (Perseroan Terbatas) в рамках их инвестиций в определенные сферы бизнеса или в определенные регионы:
Чтобы иметь право на вышеуказанные налоговые льготы, заявитель должен соответствовать следующим критериям высокого уровня:
Супервычет будет предоставлен определенным отраслям промышленности, а именно:
Ранее мы уже писали о налоговых льготах для публичных компаний, сейчас рассмотрим данную льготу более подробно. Итак, для публичных компаний предусмотрено право на снижение налога на 3% от стандартной ставки, если они соблюдают следующие условия:
Эти два условия должны соблюдаться не менее 183 дней в налоговом периоде. Если в конкретном году одно или оба условия не выполняются, льгота в этом году не применима.
Итак, в данной статье мы рассмотрели основные специальные режимы, которые действуют в Индонезии в отношении корпоративного налога на прибыль. Однако, важно помнить, что в Индонезии также существует большее количество льгот и в отношении других налогов.
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