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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Кипр обновляет часто задаваемые вопросы о трансфертном ценообразовании

Налоговый департамент Кипра обновил свои часто задаваемые вопросы (FAQ) на английском языке о трансфертном ценообразовании 24 сентября 2024 года.

Ксения Шилкина
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Обновление включает добавление вопросов 25–43. Основной вопрос — вопрос 25, который касается того, должна ли компания учитывать беспроцентные остатки к уплате для локального файла и сводной информационной таблицы (SIT).

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Беспроцентные остатки к уплате не учитываются в 2022 и 2023 годах, но учитываются с 2024 года.

Другие вопросы проясняют административные аспекты.

По материалам orbitax.com

#Кипр#трансфертное ценообразование
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+7 495 234 38 33
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Кипр#трансфертное ценообразование