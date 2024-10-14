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Кипр обновляет часто задаваемые вопросы о трансфертном ценообразовании

Налоговый департамент Кипра обновил свои часто задаваемые вопросы (FAQ) на английском языке о трансфертном ценообразовании 24 сентября 2024 года.

Обновление включает добавление вопросов 25–43. Основной вопрос — вопрос 25, который касается того, должна ли компания учитывать беспроцентные остатки к уплате для локального файла и сводной информационной таблицы (SIT).

Все услуги по этой теме:

Беспроцентные остатки к уплате не учитываются в 2022 и 2023 годах, но учитываются с 2024 года.

Другие вопросы проясняют административные аспекты.