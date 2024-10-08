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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Тайвань разъясняет тест De Minimis для признания инвестиционного дохода в соответствии с правилами КИК

Министерство финансов Тайваня выпустило уведомление о тесте de minimis, который позволяет предприятиям, стремящимся к прибыли, не признавать инвестиционный доход в соответствии с правилами КИК.

Ксения Шилкина
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Национальное налоговое бюро Южного региона Министерства финансов (далее «Бюро») заявило, что правила контролируемых иностранных компаний (CFC) были внедрены в налоговом году 2023. Согласно пункту 1 статьи 5 Положения, регулирующего применение признания дохода от контролируемых иностранных компаний для предприятий, стремящихся к прибыли, если доходы КИК в текущем году не превышают заданный стандарт, КИК может пройти тест de minimis. Следовательно, прибыльному предприятию не нужно признавать инвестиционный доход в соответствии с Правилами КИК.

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Бюро пояснило, что, учитывая расходы на соблюдение требований для налоговых органов и налогоплательщиков, КИК, получающие минимальную прибыль, исключаются из правил КИК. Таким образом, согласно пункту 3 статьи 5 Положения КИК, если прибыль текущего года каждой КИК не превышает 7 миллионов новых тайваньских долларов по отдельности, прибыльное предприятие в Китайской Республике (КР) может быть освобождено от признания инвестиционного дохода КИК. Однако для КИК, акции или капитал которых напрямую принадлежат тому же прибыльному предприятию на территории КИК и не соответствуют критериям существенной операционной деятельности, если сумма их прибыли или убытков текущего года является положительным числом, превышающим 7 миллионов новых тайваньских долларов, вышеуказанное прибыльное предприятие должно признать свой инвестиционный доход в соответствии с пунктом 1 статьи 8 Положения КИК. Важно отметить, что для CFC, операционный период которой в течение финансового года составляет менее одного года, при применении теста de minimis ее прибыль или убытки за текущий год должны быть рассчитаны на основе соотношения месяцев работы к полному году. Любая часть операционного периода, которая меньше полного месяца, должна рассматриваться как полный месяц для таких расчетов.

Например, компания X является CFC компании A, зарегистрированной 17 апреля 2023 года. Доход CFC за налоговый год 2023 составляет 6 миллионов новых тайваньских долларов. Поскольку операционный период CFC в апреле составил менее одного месяца, его следует рассматривать как полный месяц. Следовательно, операционный период за налоговый год 2023 составляет 9 месяцев. Что касается теста de minimis, прибыль CFC была скорректирована до 8 миллионов новых тайваньских долларов (6 миллионов долларов ÷ (9 месяцев / 12 месяцев) = 8 миллионов новых тайваньских долларов), что превышает порог de minimis в 7 миллионов новых тайваньских долларов. Таким образом, компания A должна признавать инвестиционный доход КИК в соответствии с Положением о КИК.

По материалам orbitax.com

#КИК#Тайвань
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
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#КИК#Тайвань