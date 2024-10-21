Бюджет Италии на 2025 год включает расширение DST для всех поставщиков услуг

Совет министров Италии одобрил проект Закона о бюджете на 2025 год на своем заседании, состоявшемся 15 октября 2024 года.
На следующий день состоялась пресс-конференция по бюджетным мерам, в ходе которой было объявлено об отмене пороговых значений для 3% налога на цифровые услуги (DST) в Италии. В настоящее время DST применяется как к резидентам, так и к нерезидентам, поставщикам услуг, соответствующим следующим условиям на уровне компании или группы:
В случае одобрения отмена пороговых значений означает, что все поставщики услуг, входящих в сферу охвата, будут облагаться DST в Италии.
По материалам orbitax.com
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