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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Бюджет Италии на 2025 год включает расширение DST для всех поставщиков услуг

Совет министров Италии одобрил проект Закона о бюджете на 2025 год на своем заседании, состоявшемся 15 октября 2024 года.

Ксения Шилкина
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На следующий день состоялась пресс-конференция по бюджетным мерам, в ходе которой было объявлено об отмене пороговых значений для 3% налога на цифровые услуги (DST) в Италии. В настоящее время DST применяется как к резидентам, так и к нерезидентам, поставщикам услуг, соответствующим следующим условиям на уровне компании или группы:

  • Общий доход не менее 750 миллионов евро; и
  • Общий доход от цифровых услуг, предоставляемых в Италии, не менее 5,5 миллионов евро.

В случае одобрения отмена пороговых значений означает, что все поставщики услуг, входящих в сферу охвата, будут облагаться DST в Италии.

По материалам orbitax.com

#Италия#налог на цифровые услуги
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Италия#налог на цифровые услуги