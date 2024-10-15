сегодня в 15:01

Турция разъясняет новое правило против уклонения от уплаты налогов на основе среднего дохода

Турецкая налоговая администрация объявила о публикации Общего коммюнике по подоходному налогу № 326 в Официальном вестнике, которое включает положения о применении определенных мер, введенных Законом № 7524.

Одной из ключевых мер является новое правило против уклонения от уплаты налогов, которое включает определение средних ежедневных, ежемесячных и годовых сумм доходов от коммерческой и профессиональной деятельности, что подробно описано в Общем коммюнике № 326.

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Если заявленные суммы отличаются от средних сумм более чем на 20%, то налогоплательщику «предлагается» объяснить разницу. Это касается как физических лиц, так и корпоративных налогоплательщиков.