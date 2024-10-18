Швейцария снижает процентные ставки по налоговой задолженности, возвратам и авансовым налоговым платежам в 2025 году

Федеральная налоговая администрация Швейцарии объявила о снижении процентных ставок по федеральным налогам с 1 января 2025 года.
Процентные ставки будут следующими:
Процентные ставки касаются НДС, прямого федерального налога, налога у источника, налога на табак, налога на пиво, налога на транспортные средства, налога на минеральное масло, налога на ликероводочные напитки, таможенных пошлин, гербовых сборов и сбора за движение большегрузных транспортных средств, связанного с услугами.
По материалам orbitax.com
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