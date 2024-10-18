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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Швейцария снижает процентные ставки по налоговой задолженности, возвратам и авансовым налоговым платежам в 2025 году

Федеральная налоговая администрация Швейцарии объявила о снижении процентных ставок по федеральным налогам с 1 января 2025 года.

Ксения Шилкина
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Процентные ставки будут следующими:

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  • Процентная ставка по налоговой задолженности, возвратам и условным платежным обязательствам — 4,5% (снижение с 4,75% в 2024 году)
  • Процентная ставка по добровольным авансовым платежам — 0,75% (снижение с 1,25% в 2024 году)

Процентные ставки касаются НДС, прямого федерального налога, налога у источника, налога на табак, налога на пиво, налога на транспортные средства, налога на минеральное масло, налога на ликероводочные напитки, таможенных пошлин, гербовых сборов и сбора за движение большегрузных транспортных средств, связанного с услугами.

По материалам orbitax.com

#Изменения Законодательства#Швейцария
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Изменения Законодательства#Швейцария