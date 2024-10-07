Правительство Нидерландов обновляет Указ об освобождении от уплаты налога на участие

Главное управление налоговой и таможенной администрации Нидерландов издало Указ от 19 сентября 2024 года, который был опубликован в Официальном вестнике 20 сентября 2024 года и заменяет Указ от 9 марта 2020 года об освобождении от уплаты налога на участие.

При соблюдении различных условий, подробно изложенных в Указе, освобождение от уплаты налога на участие в целом предусматривает, что выгоды, возникающие от участия, и расходы, понесенные в связи с приобретением или отчуждением этого участия, не должны учитываться при определении прибыли.

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Указ содержит подробную информацию и примеры того, когда и как освобождение от уплаты налога на участие может применяться с учетом соответствующих положений, содержащихся в статье 13 Закона о корпоративном подоходном налоге, включая требования к участию для освобождения и связанные с этим выгоды и расходы, имеющие право на освобождение.

Указ вступил в силу 21 сентября 2024 года.