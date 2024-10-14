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Зарубежное право
Ольга Кутяева
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FinCEN обновило FAQ о бенефициарах

Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) объявило об обновлении и добавлении нескольких часто задаваемых вопросов (FAQ) о требованиях к предоставлению информации по бенефициарам.

Ольга Кутяева
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A. Общие вопросы:

  • доступ к BOI (A3 и A6);

B. Процесс отчетности:

  • кто может подать отчет BOI (B7 и B8),
  • несанкционированная юридическая практика (B9),
  • как сообщать о нескольких бенефициарах и заявителях компании (B10);

C. Отчитывающаяся компания:

  • что считается аналогичными офисами (C17),
  • преобразование компании (C18),
  • регистрация в нескольких государствах (C19);

D. Бенефициар:

  • количество бенефициаров (D1i),
  • отсутствие бенефициаров с долей собственности (D1ii),
  • общая собственность (D18);

F. Требования к отчетности:

  • приемлемые документы, удостоверяющие личность (F5i, F5ii, F15),
  • адрес компании, предоставляющей отчетность (F12),
  • программы обеспечения конфиденциальности адресов (F14);

L. Исключения для отчитывающихся компаний:

  • исключения для дочерних компаний (L3i, L6),
  • освобождение от PIV (L10),
  • работа из личного жилья (L11);

M. Идентификатор FinCEN:

  • использование и обновление идентификатора FinCEN (M2 и M5i);

N. Сторонние поставщики услуг:

  • сторонние поставщики услуг (N4).

По материалам Orbitax

#бенефициар#Соединенные Штаты Америки (США)
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#бенефициар#Соединенные Штаты Америки (США)