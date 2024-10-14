FinCEN обновило FAQ о бенефициарах
Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) объявило об обновлении и добавлении нескольких часто задаваемых вопросов (
FAQ) о требованиях к предоставлению информации по бенефициарам.
Затронуты следующие темы:
Все услуги по этой теме:
кто может подать отчет BOI (B7 и B8), несанкционированная юридическая практика (B9), как сообщать о нескольких бенефициарах и заявителях компании (B10);
C. Отчитывающаяся компания:
что считается аналогичными офисами (C17), преобразование компании (C18), регистрация в нескольких государствах (C19); количество бенефициаров (D1i), отсутствие бенефициаров с долей собственности (D1ii), общая собственность (D18);
F. Требования к отчетности:
приемлемые документы, удостоверяющие личность (F5i, F5ii, F15), адрес компании, предоставляющей отчетность (F12), программы обеспечения конфиденциальности адресов (F14);
L. Исключения для отчитывающихся компаний:
исключения для дочерних компаний (L3i, L6), освобождение от PIV (L10), работа из личного жилья (L11); использование и обновление идентификатора FinCEN (M2 и M5i);
N. Сторонние поставщики услуг:
сторонние поставщики услуг (N4).