Президент Филиппин подписал закон о введении НДС для иностранных поставщиков цифровых услуг

Министерство финансов Филиппин объявило, что президент подписал Закон Республики № 12023 2 октября 2024 года, который ввел НДС в размере 12% на все цифровые услуги, потребляемые на Филиппинах, включая те, которые предоставляются иностранными поставщиками цифровых услуг (DSP).

Закон был опубликован в Official Gazette 3 октября 2024 года и вступит в силу через 15 дней после его публикации. Правила и положения по внедрению должны быть выпущены в течение 90 дней с даты вступления в силу Закона, с переходным периодом в 120 дней с даты вступления в силу правил и положений, чтобы дать налоговому органу время для создания систем внедрения до того, как НДС будет взиматься с иностранных DSP.