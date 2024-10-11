Евросоюз в очередной раз обновил список стран, не сотрудничающих с ЕС

Совет Европейского союза (Совет ЕС) исключил Антигуа и Барбуду из перечня юрисдикций, которые, по его мнению, недостаточно сотрудничают по налоговым вопросам.

Список стран и территорий, не сотрудничающих с ЕС по налоговым вопросам, был введен в 2017 году и первоначально предназначался для включения в него юрисдикций, не принявших международные стандарты обмена налоговой информацией, установленные Глобальным форумом ОЭСР по налоговой прозрачности. В последние годы критерии включения ЕС были расширены.

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В случае с Антигуа и Барбудой речь шла о прозрачности. Страна была включена в список в октябре 2023 года после негативной оценки Глобального форума в отношении обмена информацией по запросу (EOIR). Это заставило страну изменить правила обмена налоговой информацией, и теперь Глобальный форум собирается провести в ближайшее время новый обзор.

В ожидании результатов обзора Антигуа и Барбуда были включены в перечень, в котором указаны страны, которые обязуются реформировать свое законодательство в соответствии с согласованными стандартами надлежащего налогового управления.

ЕС также повторил свой призыв к Турции полностью выполнить свои обязательства по эффективному автоматическому обмену информацией со всеми государствами-членами. Соответственно, она также включена в список.

В перечне теперь находятся 11 юрисдикций:

Американское Самоа,

Ангилья,

Фиджи,

Гуам,

Палау,

Панама,

Самоа,

Россия,

Тринидад и Тобаго,

Виргинские острова США и

Вануату.

Россия попала в список, поскольку не урегулировала жалобу ЕС на льготный налоговый режим для международных холдинговых компаний.

ЕС также не согласен с режимом освобождения Панамы от налогов на доходы из иностранных источников. Кроме того, Панама еще не получила оценку Глобального форума по вопросам EOIR как хотя бы в основном соответствующая требованиям.

Тринидад и Тобаго также не имеет благоприятного рейтинга ОЭСР по EOIR и не подписал и не ратифицировал Многостороннюю конвенцию ОЭСР о взаимной административной помощи по налоговым вопросам. В стране также существуют «свободные зоны», которые квалифицируются как вредные преференциальные налоговые режимы. Кроме того, Тринидад и Тобаго не соблюдает минимальный стандарт по размыванию налоговой базы и переносу прибыли, касающийся отчетности по странам.