Scotiabank покидает Карибы

Scotia, третий по величине банк Канады, уменьшает свое присутствие в карибском регионе, где работает с 1889 г.

Scotiabank покидает Карибы

Scotiabank (официальное название – Bank of Nova Scotia) еще год назад объявил о своем намерении частично покинуть регион, продав свои банковские активы в девяти карибских государствах. Речь шла об Ангилье, Антигуа, Гайане, Гренаде, Доминике, Сент-Люсии, Сен-Мартене, Сент-Винсенте и Гренадинах, Сент-Китсе и Невисе.

Покупателем стал тринидадский Republic Bank, точнее его материнская компания Republic Financial Holdings Limited (RFHL). Основанный в 1837 году в Тринидаде и Тобаго, Republic Bank был первым коммерческим банком страны и сегодня предоставляет широкий спектр продуктов и услуг частным лицам, корпоративным и институциональным клиентам по всему карибскому региону.

31 октября 2019 года, после получения всех необходимых согласований и одобрений от Центрального банка Тринидада и Тобаго, Центрального банка восточнокарибских государств и Центрального банка Кюрасао и Сен-Мартена, Scotia и RFHL закрыли сделку по продаже банковского бизнеса в семи юрисдикциях – Ангилье, Гренаде, Доминике, Сент-Люсии, Сен-Мартене, Сент-Винсенте и Гренадинах, Сент-Китсе и Невисе.

Правительства двух из девяти территорий, а именно Антигуа и Барбуды и Гайаны, выступили против продажи подразделений Scotiabank, и тот вынужден был отказаться от дальнейшей работы по сделке в этих юрисдикциях.

В конце ноября текущего года также было достигнуто соглашение о покупке компанией RFHL 100% акций Scotiabank на Британских Виргинских Островах. Но соглашение пока еще не утверждено регулирующими органами.

И вот буквально на днях, 11 декабря, было получено разрешение регулятора Пуэрто-Рико на продажу местных банковских подразделений Scotia банку Oriental Bank (OFG Bancorp). Аналогичное разрешение от регулятора Американских Виргинских Островов только ожидается, но OFG рассчитывает завершить сделку до конца этого года.

Причины

На самом деле курс на сокращение своего глобального присутствия банк взял еще в 2013 году. Тогда «самый международный» из канадских банков с офисами и отделениями в более чем 50 юрисдикциях объявил об уходе из 20 стран, включая Турцию, Россию, Гаити, Египет и Тайвань.

И уже тогда шла речь о падении доходности бизнеса Scotia в Карибике и некоторых странах Центральной Америки. В 2014 году президент и главный исполнительный директор Scotiabank Брайан Портер говорил, что банк продолжит пытаться оптимизировать операции и повысить эффективность, поскольку имеет дело с более слабыми показателями в Карибском бассейне и некоторых частях Центральной Америки из-за «сохраняющейся сложной экономической ситуации».

Но в итоге банк принял стратегическое решение сосредоточить международную экспансию на латиноамериканских странах, вернее всего на четырех странах Тихоокеанского альянса, а именно Колумбии, Мексике, Перу и Чили. Ставка оказалась верной: на сегодняшний день около 62% чистого дохода международных отделений банка приходится на государства Латинской Америки.

Комментируя в ноябре 2018 года решение продать карибскую часть бизнеса, Брайан Портер заявил, что продажа «непрофильных» подразделений позволит нарастить присутствие на целевых рынках, улучшить качество прибыли и снизить операционные риски.

Переориентируя свой бизнес, Scotia избавляется не только от банковских активов, но и сворачивает деятельность по страхованию. Организация сообщила, что продает свои ямайские и тринидадские страховые «дочки» барбадосской компании Sagicor Financial Corporation.