Введен новый отчет для работодателей

Отчет составляется по состоянию на последнее число месяца и предоставляется в течение 10 рабочих дней месяца, следующего за отчетным. Данные необходимо разместить на портале «Работа в России». Если численность работников в организации более 25 человек, то отчет дается только в электронной форме, если же работников меньше, то представить данные можно на бумаге в органы службы занятости.