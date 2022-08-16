Введен новый отчет для работодателей

С 2022 года работодатели обязаны сдавать новый ежемесячный отчет в органы службы занятости.
1 января 2022 года вступило в силу Постановление Правительства РФ от 30.12.2021г. № 2576, которым утверждены Правила представления работодателями информации, предусмотренной п. 3 ст. 25 Закона РФ от 19.04.1991г. № 1032-1 «О занятости в РФ» (далее – Правила). Итак, работодатели обязаны ежемесячно сообщать о:
Отчет составляется по состоянию на последнее число месяца и предоставляется в течение 10 рабочих дней месяца, следующего за отчетным. Данные необходимо разместить на портале «Работа в России». Если численность работников в организации более 25 человек, то отчет дается только в электронной форме, если же работников меньше, то представить данные можно на бумаге в органы службы занятости.
С 2023 года сведения можно будет представлять не только через портал «Работа в России, но и через портал «Госуслуги».
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Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти тоже должны сдавать данные отчеты?
Добрый день, Кирилл!
Отчет представляют все работодатели без исключений. Кроме того, работодатели, приведены в п. 5 Постановления Правительства РФ от 30.12.2021 N 2576 представляют информацию путем размещения ее на единой цифровой платформе «Работа в России».