Джерси предлагает облагать налогом сделки с недвижимостью

Правительство Джерси опубликовало законопроект, предлагающий ввести новый налог на покупку недвижимости через юридическое лицо.

Покупка недвижимости на Джерси путем приобретения акционерного капитала компании, владеющей недвижимостью, в настоящее время не облагается гербовым сбором, что, по мнению правительства Джерси, привело к такому структурированию большого количества сделок, особенно в офисном секторе. По словам министра финансов и ресурсов Джерси, от 62% до 84% крупных офисных сделок были связаны с конвертированием в период с 2018 по 2020 год.

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Новый конвертированный налог на сделки с недвижимостью (Enveloped Property Transactions Tax, EPTT) призван воспрепятствовать этой практике. Налог на сделки с землей (Land Transaction Tax, LTT) также должен быть расширен, чтобы гарантировать, что налоговый режим сделок с недвижимостью будет последовательным. EPTT не будет выплачиваться ежегодно, а будет представлять собой разовую комиссию за транзакцию, определяемую ценой покупки. Он будет применяться к жилой недвижимости стоимостью более 500.000 GBP и коммерческой недвижимости стоимостью более 700.000 GBP.

Взимаемые ставки будут увеличиваться прогрессивно со стоимостью имущества. За жилую недвижимость, проданную за 500.000 GBP, взимается комиссия в размере 8.000 GBP (1,6%), а за покупку коммерческой недвижимости на сумму 700.000 фунтов стерлингов взимается комиссия в размере 13.000 GBP (1,8%). Однако ставки, взимаемые с дорогих объектов, намного выше. Налог на недвижимость, проданную на сумму более 6.000.000 GBP, составит 429.500 GBP (7,15%). Более того, каждый фунт стерлингов сверх порога в 6.000.000 GBP будет облагаться дополнительным налогом в размере 10,5%, так что, например, жилая недвижимость, проданная за 20.000.000 GBP, будет облагаться сбором в размере 1.900.000 GBP.

Законопроект сейчас находится на рассмотрении законодательного собрания Джерси, и в случае его одобрения потребуется одобрение Тайного совета Великобритании (UK Privy Council). На практике он вряд ли вступит в силу раньше начала мая 2022 года.