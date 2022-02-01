Сейшелы вводят новую налоговую схему, нацеленую на бизнес в «неформальном секторе»

Комиссия по доходам Сейшельских островов (SRC) вводит новую схему уплаты налогов под названием «Pay As You Earn» (PAYE).

Новая схема, подпадающая под действие условного налогового режима, нацелена на регистрацию предприятий, работающих в «неформальном секторе», для целей налогообложения.

Все услуги по этой теме:

Это позволит предприятиям ежемесячно платить налоги по мере получения дохода.

Данный налоговый режим предназначен для малых предприятий с годовым оборотом менее SCR 1.000.000.

В соответствии со схемой PAYE предприятия могут платить налог с доходов, которые они получают каждый месяц, ставка налога составляет 1,5%.

Комиссия по доходам заявила, что уплаченная сумма будет зачислена на счет клиента и будет зачтена в конце года, когда налогоплательщики подадут свою расчетную налоговую декларацию.

При подаче декларации в конце года налогоплательщик уплатит только разницу (если она есть).

SRC подчеркнул, что «никакие штрафы не будут применяться, если платеж не будет произведен в определенном месяце».

Под новый режим попадает 10.100 предприятий.

Налоговая схема Pay As You Earn является пилотным проектом этого года.