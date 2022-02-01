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Зарубежное право
Ольга Кутяева
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Сейшелы вводят новую налоговую схему, нацеленую на бизнес в «неформальном секторе»

Комиссия по доходам Сейшельских островов (SRC) вводит новую схему уплаты налогов под названием «Pay As You Earn» (PAYE).

Ольга Кутяева
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Новая схема, подпадающая под действие условного налогового режима, нацелена на регистрацию предприятий, работающих в «неформальном секторе», для целей налогообложения.

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Это позволит предприятиям ежемесячно платить налоги по мере получения дохода.

Данный налоговый режим предназначен для малых предприятий с годовым оборотом менее SCR 1.000.000.

В соответствии со схемой PAYE предприятия могут платить налог с доходов, которые они получают каждый месяц, ставка налога составляет 1,5%.

Комиссия по доходам заявила, что уплаченная сумма будет зачислена на счет клиента и будет зачтена в конце года, когда налогоплательщики подадут свою расчетную налоговую декларацию.

При подаче декларации в конце года налогоплательщик уплатит только разницу (если она есть).

SRC подчеркнул, что «никакие штрафы не будут применяться, если платеж не будет произведен в определенном месяце».

Под новый режим попадает 10.100 предприятий.

Налоговая схема Pay As You Earn является пилотным проектом этого года.

По материалам Ministry of Finance Republic of Seychelles

#налоговая схема#Сейшельские острова
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Ольга Кутяева (подробнее)
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+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#налоговая схема#Сейшельские острова