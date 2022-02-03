Италия завершает подготовку циркуляра, содержащего руководство по правилам гибридного несоответствия

Итальянское агентство по доходам (IRA) объявило о завершении работы над Циркуляром № 2/E по правилам гибридного несоответствия от 26 января 2022 года.
Циркуляр касается правил гибридного несоответствия, введенных в рамках Декрета № 142 от 2018 года, в котором содержатся меры ЕС по борьбе с уклонением от уплаты налогов (ATAD). Меры включают гибридные правила несоответствия ATAD с поправками (ATAD2) для устранения двойного вычета и вычета без несоответствий включения, в том числе в отношении гибридных инструментов, гибридных переводов, гибридных юридических лиц и неучтенных постоянных представительств, а также импортных несоответствий, обратных гибридов и несоответствие двойного проживания.
Данные правила начнут применяться с 1 января 2020 года, хотя обратные гибридные правила применяются с 1 января 2022 года. IRA также разъясняет, что гибридные правила несоответствия имеют характер «системных правил», а не «правил против злоупотреблений», и, следовательно, не могут подлежать отмене на основании предварительного решения об отказе от применения правил по предотвращению злоупотреблениям.
По материалам orbitax.com
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