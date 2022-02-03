Доминика введет электронные паспорта уже к августу 2022 года

Первоначальный крайний срок, установленный правительством Доминики для замены машиносчитываемого паспорта на новый электронный паспорт, был изменен с 30 июля 2023 года на 30 августа 2022 года.

Новый паспорт, выпущенный в июле 2021 года, заменяет машиносчитываемый и содержит как явные, так и скрытые функции безопасности, встроенные в дизайн.

Электронный паспорт также содержит микрочип, который используется для аутентификации личности владельца паспорта в соответствии с самыми высокими международными стандартами.

По словам канадской компании Bank Note Company Limited, которая разработала и создала новые паспорта, они имеют современный и эстетичный дизайн, отражающий природу Доминики и отображающий достопримечательности, флору и фауну страны.

Министр национальной безопасности и внутренних дел Рэйберн Блэкмур сделал это заявление на пресс-конференции своего министерства 2 февраля.

По словам Блэкмура, первоначальная дата была изменена, потому что правительство понимало необходимость того, чтобы Доминика присоединилась к глобальным усилиям по обеспечению более безопасных поездок.

Он также сообщил, что его министерство разработало планы, которые помогут доминиканцам во время переходного периода в ближайшие месяцы. В иммиграционной и паспортной службе в Розо было создано дополнительное пространство, чтобы обеспечить наличие дополнительного персонала для плавного перехода. Департамент иммиграции также получит дополнительное оборудование, которое, по его словам, позволит ускорить обработку заявлений.

Блэкмур также сообщил, что бланки заявления на получение паспорта будут доступны во всех полицейских участках острова, а также доступны на веб-сайте правительства.

Что касается доминиканцев, проживающих за границей, то им также будет предоставлена ​​возможность продлить свой паспорт за границей: в различных местах по всему миру будут развернуты мобильные комплекты для регистрации, сбора данных и изображений лиц, проживающих за границей и нуждающихся в этих услугах.

На сегодняшний день было выпущено 7.000 электронных паспортов, что, по словам Блэкмура, свидетельствует о том, что новая форма паспорта была встречена с определенной долей энтузиазма.