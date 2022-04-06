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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Европейская комиссия начала консультации по новой системе удержания налога у источника выплаты

Европейская комиссия начала общественные консультации по новой системе налогоообложения налогом у источника выплаты в ЕС, чтобы избежать двойного налогообложения.

Ксения Шилкина
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Консультационный период заканчивается 24 июня 2022 года.

Право инвесторов-нерезидентов на более низкую ставку или освобождение от налога у источника выплаты, предусмотренное в соглашениях об избежании двойного налогообложения (СОИДН) или национальных правилах, не всегда полностью обеспечивается текущим функционированием процедур возмещения/освобождения от удержания налога на всей территории ЕС.

Процедуры возврата налога у источника для трансграничных платежей оказались крайне сложными и требующими много финансовых и административных затрат как для инвесторов, так и для налоговых органов из-за трудностей, с которыми налоговые органы сталкиваются при оценке права на снижение ставок по налогу у источника, а также из-за отсутствия цифровых процедур.

Вдобавок ко всему, как сообщил консорциум журналистов-расследователей, процедуры были нарушены, которые показали существование предполагаемого крупномасштабного налогового мошенничества, известного как схемы «Cum/Ex» и «Cum/Cum» в некоторых государствах-членах ЕС.

В результате портфельные инвесторы-нерезиденты не могут воспользоваться своим правом на получение налоговых льгот по СОИДН, что приводит к двойному налогообложению и делает менее привлекательными инвестиции на рынке ЕС.

Европейская комиссия готовит инициативу по совершенствованию процедур удержания налога у источника для инвесторов-нерезидентов. Инициатива по удержанию налога направлена ​​на то, чтобы предоставить государствам-членам информацию для предотвращения налоговых злоупотреблений в области удержанных налогов и, в то же время, обеспечить быструю и эффективную обработку запросов на возмещение и / или освобождение от налогообложения налогом у источника выплаты.

По материалам orbitax.com

#Европейская комиссия ЕС#налог у источника
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Европейская комиссия ЕС#налог у источника