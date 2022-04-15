В Узбекистане утверждены новые правила налоговой регистрации

Государственный налоговый комитет Республики Узбекистан издал уведомление об утверждении нового административного регламента по постановке на учет (и снятию с учета) налогоплательщиков приказом № ПКМ-150 от 2 апреля 2022 года.

К ним относится уведомление о регистрации постоянных представительств и обособленных подразделений иностранных юридических лиц, которое должно быть осуществлено по месту нахождения постоянного представительства или обособленного подразделения не позднее 183 дней с начала деятельности.

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После подачи заявки регистрация будет завершена в течение 3 рабочих дней.

В отношении снятия с учета необходимо подать заявление в течение 15 календарных дней с даты завершения деятельности, с последующим проведением проверки налоговыми органами в течение 30 дней. При соблюдении установленных требований иностранное юридическое лицо снимается с учета в течение одного рабочего дня.

Также уведомление содержит требование о регистрации иностранных юридических лиц, осуществляющих товарообменные операции, покупку акций компаний, оказание электронных услуг физическим лицам.

В релизе указана необходимая документация и предусмотрено, что регистрация для этих целей также осуществляется в течение 3 рабочих дней. Наконец, уведомление содержит требование о постановке на учет по налогу на имущество, налогу на водные ресурсы, налогу на недропользование, акцизу и созданию обособленного подразделения.

По отдельным налогам регистрация требуется в течение 10 календарных дней с момента возникновения объекта налогообложения.