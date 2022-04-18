Шри-Ланка вводит единовременный дополнительный налог

Департамент внутренних доходов Шри-Ланки (IRD) выпустил уведомление для налогоплательщиков от 8 апреля 2022 года о введении в действие Закона о дополнительном налоге от 2022 года.

Дополнительный налог представляет собой разовый налог по ставке 25%, который взимается с любого физического лица, товарищества или компании с налогооблагаемым доходом, превышающим 2 миллиарда Шри-ланкийских рупий (LKR) за 2020/2021 финансовый год. В уведомлении уточняется, что в случае компаний дополнительный налог взимается с:

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Компании, в которой налогооблагаемый доход компании в отдельности превышает 2 миллиарда LKR; и

Каждая компания в группе компаний, в которой совокупный налогооблагаемый доход всех дочерних компаний и холдинговой компании в этой группе превышает 2 миллиарда LKR.

В уведомлении также уточняется, что холдинговые компании должны исключать прибыль от дивидендов, полученных от своих дочерних компаний, при расчете дополнительных налоговых обязательств. Также уточняется, что при расчете совокупного налогооблагаемого дохода, если какая-либо дочерняя или холдинговая компания имеет нулевую сумму налогооблагаемого дохода из-за убытков или невозмещенных убытков, такие убытки или нулевая сумма не должны учитываться.

Что касается оплаты, уведомление предусматривает, что дополнительный налог должен быть уплачен двумя равными частями: первая часть должна быть оплачена не позднее 20 апреля 2022 года, а вторая часть должна быть внесена не позднее 20 июля 2022 года. Каждое физическое лицо, товарищество и компания облагаются дополнительным налогом, включая все дочерние и холдинговые компании группы, также должны подать декларацию о дополнительных налогах до 20 апреля 2022 года.