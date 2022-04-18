Продлен срок действия некоторых документов

9 апреля Председатель Правительства М.Мишустин подписал Постановление № 626, которое продлевает срок действия некоторых документов. В частности, если срок действия национальных водительских удостоверений заканчивается в период 01.01.2022г. по 31.12.2023г., то их срок действия автоматически продляется на три года. Кроме того, продляется срок действия карт техосмотров. При этом для перевозок опасных грузов автотранспортом, зарегистрированным в районах Крайнего Севера, срок продления составит только 12 месяцев.