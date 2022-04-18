Продлен срок действия некоторых документов

Правительство снизило административную нагрузку, в том числе на граждан.
9 апреля Председатель Правительства М.Мишустин подписал Постановление № 626, которое продлевает срок действия некоторых документов. В частности, если срок действия национальных водительских удостоверений заканчивается в период 01.01.2022г. по 31.12.2023г., то их срок действия автоматически продляется на три года. Кроме того, продляется срок действия карт техосмотров. При этом для перевозок опасных грузов автотранспортом, зарегистрированным в районах Крайнего Севера, срок продления составит только 12 месяцев.
Также Постановление 626 содержит перечень разрешений, срок которых автоматически продляется год, например, некоторые заключения СанПиНа. Принимая такие изменения, Правительство руководствовалось положительной практикой, применяемой в период распространения вирусной инфекции и преследовало цель, в первую очередь, избавить бизнес и граждан от «излишних забот».
Планируется, что указанные меры позволят снизить не только административную нагрузку, но и финансовую
Ваш комментарий отправлен на модерацию!
После проверки администратором он появится здесь