News
Введите фразу для поиска...
Войти
Профиль
Черновики
Запланированные
Закладки
Настройки
Выход
Лента Материалы GSL
Новая запись
Зарубежное право
Зарубежные налоги
Российские налоги
Российское право
Медиатека GSL Комментарии GSL
О компании Редакция GSL Контакты
Telegram-канал
Российские налоги
Алла Коротина
0

Продлен срок действия некоторых документов

Правительство снизило административную нагрузку, в том числе на граждан.

Алла Коротина
Обсудить

9 апреля Председатель Правительства М.Мишустин подписал Постановление № 626, которое продлевает срок действия некоторых документов. В частности, если срок действия национальных водительских удостоверений заканчивается в период 01.01.2022г. по 31.12.2023г., то их срок действия автоматически продляется на три года. Кроме того, продляется срок действия карт техосмотров. При этом для перевозок опасных грузов автотранспортом, зарегистрированным в районах Крайнего Севера, срок продления составит только 12 месяцев.

Также Постановление 626 содержит перечень разрешений, срок которых автоматически продляется год, например, некоторые заключения СанПиНа. Принимая такие изменения, Правительство руководствовалось положительной практикой, применяемой в период распространения вирусной инфекции и преследовало цель, в первую очередь, избавить бизнес и граждан от «излишних забот».

Планируется, что указанные меры позволят снизить не только административную нагрузку, но и финансовую
Комментирует Елена Курбатова Ведущий аудитор GSL Law & Consulting
отвечает Комментирует Елена Курбатова
Ведущий аудитор GSL Law & Consulting
#Изменения Законодательства#Постановление Правительства
Обсудить
Алла Коротина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Алла Коротина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Еще по теме
#Изменения Законодательства#Постановление Правительства