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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Ирландия запускает общественные консультации по льготному налогообложению разработчиков интеллектуальной собственности

Департамент финансов Ирландии начал общественные консультации по налоговому кредиту для исследований и разработки (НИОКР), а также льготному налогообложению разработчиков интеллектуальной собственности (KDB).

Ксения Шилкина
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Консультация проводится в рамках обзора для рассмотрения потенциального воздействия соглашения, достигнутого на Инклюзивной основе ОЭСР/Группы двадцати, по BEPS, на налоговые льготы для НИОКР и KDB, в частности, на глобальные правила борьбы с размыванием налогооблагаемой базы (GloBE) Компонента 2.

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Крайний срок подачи комментариев – 30 мая 2022 года.

Налоговая льгота на исследования и разработки (НИОКР) была введена в Законе о финансах в 2004 году. Основная цель налоговой льготы на НИОКР - побудить компании проводить НИОКР с высокой добавленной стоимостью в Ирландии, тем самым поддерживая рабочие места и инвестиции здесь. Льгота поддерживает компании, инвестирующие свои собственные ресурсы в исследования и разработки, тем самым стимулируя большую активность.

KDB — это режим интеллектуальной собственности, соответствующий требованиям ОЭСР, который предусматривает освобождение от налога на прибыль в отношении дохода, полученного от соответствующих активов, таких как компьютерные программы и изобретения, защищенные соответствующим патентом.

Целью общественных консультаций является рассмотрение текущих проблем, с которыми сталкиваются фирмы, активно работающие в сфере НИОКР и интеллектуальной собственности, а также последствий недавних внутренних и международных налоговых реформ для этих двух льгот. Все предложения будут рассмотрены в контексте законопроекта о бюджете и финансах на этот год.

По материалам orbitax.com

#интеллектуальная собственность#Ирландия
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#интеллектуальная собственность#Ирландия