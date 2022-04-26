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Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
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ЕАЭС временно повышает размер беспошлинного порога для товаров, ввозимых для личного пользования

15 апреля Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) одобрила временное повышение до 1 октября текущего года беспошлинного порога до 1 000 EUR (или 31 кг) по товарам, ввозимым физлицами для личного пользования.

Ольга Кутяева
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Подобное увеличение было утверждено в марте: порог был увеличен с 500 EUR (или 25 кг). Кроме того, отмечается, что если ввозимые товары превышают указанные пороги, взимается пошлина в размере 30% от стоимости, но не менее 4 EUR за 1 кг.

Напомним, ЕЭК является регулирующим органом ЕАЭС, в который входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия.

По материалам Orbitax

#ЕАЭС#таможенные пошлины
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#ЕАЭС#таможенные пошлины