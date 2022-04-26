Налоговая разработает формы электронных документов

Утвержден План по разработке и ввода в действие форматов электронных документов на текущий год.

Опубликовано Распоряжение ФНС РФ от 20.04.2022г. № 92@, которым утвержден План по разработке и внедрению форм электронных документов на 2022 год. Именно налоговая служба разработает формы десяти документов и еще пять форм поручено разработать иным ведомствам и организациям. Все разработанные формы будут утверждены приказами ФНС РФ.

Среди документов, электронную форму которых планируется утвердить, приведены такие как: авансовый отчет, отчет комиссионера (агента), счет на оплату, а также несколько документов по документообороту, связанному с ДМС.

Электронный документооборот упростит взаимодействие между контрагентами и снизит затраты организаций, позволяя не распечатывать многие документы и представлять их проверяющим в электронном формате.