Казахстан повысил ставку рефинансирования до 14%

25 апреля Национальный Банк Казахстана объявил о своем решении повысить ставку рефинансирования до 14,0%.Решение вступило в силу с 26 апреля 2022 года.

Астана, Казахстан

Ранее ставка повышалась до 10,25% (с 25 января 2022 года) и до 13,50% (с 24 февраля 2022 года).

Среди прочего, ставка рефинансирования важна для целей налогообложения, поскольку она используется при определении процентов за просрочку платежа, которые рассчитываются как 1,25, умноженные на базовую ставку, разделенные на 365 для определения ежедневной ставки.

Историю изменения ставки рефинансирования можно найти на сайте Национального Банка Казахстана.