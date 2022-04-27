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Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
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Казахстан повысил ставку рефинансирования до 14%

25 апреля Национальный Банк Казахстана объявил о своем решении повысить ставку рефинансирования до 14,0%.Решение вступило в силу с 26 апреля 2022 года.

Ольга Кутяева
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Астана, Казахстан
Астана, Казахстан

Ранее ставка повышалась до 10,25% (с 25 января 2022 года) и до 13,50% (с 24 февраля 2022 года).

Среди прочего, ставка рефинансирования важна для целей налогообложения, поскольку она используется при определении процентов за просрочку платежа, которые рассчитываются как 1,25, умноженные на базовую ставку, разделенные на 365 для определения ежедневной ставки.

Историю изменения ставки рефинансирования можно найти на сайте Национального Банка Казахстана.

По материалам Orbitax

#Казахстан#ставка рефинансирования
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Ольга Кутяева (подробнее)
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+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Казахстан#ставка рефинансирования