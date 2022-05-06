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Российское право
Асият Алибекова
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Хозяин-барин: о праве потребителя не давать согласие на обработку данных о его персоне

С развитием информационных технологий остро стоит вопрос о защите персональных данных.

Асият Алибекова
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Краеугольным камнем в этом вопросе выступает процесс рассекречивания данных о потребителях, переданных последним «купеческому» слою населения для участия в экономическом кругообороте.

Причиной этого является утечка данных, обусловленная возможностью коммерциализации сведений о лице. Это приводит к тому, что иные лица получают доступ к «личному храму» человека, тем самым нарушая его неприкосновенность.

В связи со сложившейся ситуацией государство решило принять дополнительные меры по защите сведений о личности. Так, в Госудуме рассматриваются поправки к Закону «О защите прав потребителей», которые закрепляют, что продавец (исполнитель) не вправе уклоняться от заключения и исполнения договора по причине непредоставления потребителем персональных данных.

Таким образом, потребителю предоставлено право выбора сообщать или не сообщать данные о себе, как говорится, хозяин есть барин.

#персональные данные
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Автор статьи
+7 495 234 38 33
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Асият Алибекова (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#персональные данные