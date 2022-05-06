Хозяин-барин: о праве потребителя не давать согласие на обработку данных о его персоне

С развитием информационных технологий остро стоит вопрос о защите персональных данных.
Краеугольным камнем в этом вопросе выступает процесс рассекречивания данных о потребителях, переданных последним «купеческому» слою населения для участия в экономическом кругообороте.
Причиной этого является утечка данных, обусловленная возможностью коммерциализации сведений о лице. Это приводит к тому, что иные лица получают доступ к «личному храму» человека, тем самым нарушая его неприкосновенность.
В связи со сложившейся ситуацией государство решило принять дополнительные меры по защите сведений о личности. Так, в Госудуме рассматриваются поправки к Закону «О защите прав потребителей», которые закрепляют, что продавец (исполнитель) не вправе уклоняться от заключения и исполнения договора по причине непредоставления потребителем персональных данных.
Таким образом, потребителю предоставлено право выбора сообщать или не сообщать данные о себе, как говорится, хозяин есть барин.
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