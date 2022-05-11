Налоговая ведет реестр клининговых компаний

С помощью информации, размещенной в реестре, можно самостоятельно оценить риски сотрудничества с клининговыми компаниями

Московское Управление налоговой службы напомнило о функционировании сервиса, с помощью которого налогоплательщики могут самостоятельно оценить риски при выборе контрагента-исполнителя в сфере клининга и техэксплуатации. Сервис размещен на сайте фм.радо.рус. Информация предоставляется на безвозмездной основе после регистрации личного кабинета. Также для использования ресурса необходимо предоставить согласие на раскрытие сведений, составляющих налоговую тайну (GRUZ). Но, по информации ФНС, это необходимо только для обеспечения достоверности информации, содержащейся на портале.

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После регистрации появляется возможность обмена документами между заказчиком и подрядчиком через личные кабинеты. Для такого обмена могут быть использованы рекомендуемые формы документов, которые также представлены на сайте.