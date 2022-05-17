Налог за машино-место можно пересчитать

В Налоговую службу часто поступают запросы о порядке определения объекта недвижимости как машино-места для целей расчета налога на имущество физлиц. В связи с этим ФНС РФ выпустила письмо с разъяснениями (Письмо ФНС от 12.05.2022г. № СД-4-21/5716@). Ведомство отмечает, что машино-место - это недвижимость, сведения о которой вносятся в кадастровый реестр с 2017г. Такое место является частью здания/сооружения, его границы определяются проектной документацией и графически отображаются на плане. Несмотря на то, что сведения о машино-местах вносятся в ЕГРН с 2017 года, документы, подтверждающие право собственности на такие объекты, полученные до 2017 года, не требуется переоформлять. Такими документами могут быть: договор, проектная документация, акт присвоения адреса объекту, кадастровый и/или техпаспорт, судебные постановления и иные документы.