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Российские налоги
Елена Курбатова
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Налог за машино-место можно пересчитать

ФНС обновила порядок отнесения объекта недвижимости к машино-месту.

Елена Курбатова
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В Налоговую службу часто поступают запросы о порядке определения объекта недвижимости как машино-места для целей расчета налога на имущество физлиц. В связи с этим ФНС РФ выпустила письмо с разъяснениями (Письмо ФНС от 12.05.2022г. № СД-4-21/5716@). Ведомство отмечает, что машино-место - это недвижимость, сведения о которой вносятся в кадастровый реестр с 2017г. Такое место является частью здания/сооружения, его границы определяются проектной документацией и графически отображаются на плане. Несмотря на то, что сведения о машино-местах вносятся в ЕГРН с 2017 года, документы, подтверждающие право собственности на такие объекты, полученные до 2017 года, не требуется переоформлять. Такими документами могут быть: договор, проектная документация, акт присвоения адреса объекту, кадастровый и/или техпаспорт, судебные постановления и иные документы.

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Одновременно ФНС РФ признает утратившим силу Письмо ФНС РФ от 07.12.2016г. № БС-4-21/23301@, в которым ранее рассматривался аналогичный вопрос. Кроме того, Ведомство обращает внимание на Кассационное определение Судебной коллегии по административным делам ВС РФ от 01.12.2021г. N 4-КАД21-57-К1, в котором отмечается, что три года, установленные законодательством на возврат переплаты, могут отсчитываться не с момента уплаты налога. Следовательно, если ранее машино-место учитывалось как иное имущество и облагалось по повышенной ставке, то налог можно пересчитать, а переплату вернуть.

#исковая давность#налог на имущество#ФНС РФ
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Елена Курбатова (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
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Елена Курбатова (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#исковая давность#налог на имущество#ФНС РФ