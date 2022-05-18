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Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
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Австрия приостанавливает обмен информацией с Россией по административной помощи в налоговых вопросах

С 23 марта Австрия приостанавливает обмен информацией с Россией по Конвенции о взаимной административной помощи по налоговым вопросам (Ad 162/HA).

Ольга Кутяева
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Вена, Австрия
Вена, Австрия

По сообщению министра финансов Магнуса Бруннера, постановление об этом решении не является частью пакета санкций против России.

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Что касается Белоруссии, то с ней обмена информацией не было, так как не были выполнены предварительные условия.

Главный комитет Австрии (Hauptausschuss) 12 мая одобрил обновленный список стран, подписавших Конвенцию об административной помощи по налоговым вопросам.

Многосторонняя Конвенция ОЭСР (OECD MCAA) регулирует автоматический обмен информацией о финансовых счетах между государствами-участниками (162/HA).

В одобренном документе названы государства, которые подписали MCAA и, таким образом, могут считаться государствами-участниками в 2021 году.

На сегодняшний день в списке участников, который составлен в форме регламента и по которому необходимо достичь согласия с Главным комитетом, указаны 84 страны.

Документ вступит в силу 1 мая 2022 года.

По материалам Parlament Republik Osterreich

#Австрия#обмен налоговой информацией
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Ольга Кутяева (подробнее)
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Австрия#обмен налоговой информацией