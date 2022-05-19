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Российское право
Асият Алибекова
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Разрешено все, что не запрещено

Верховный суд постановил, что правообладатель исключительного права может распоряжаться им любым законным способом.

Асият Алибекова
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А дело было так: некая организация обратилась в местную администрацию для согласования вопроса о размещении вывески на здании. В предоставленной на согласование вывеске использовался товарный знак, право на пользование которым подтверждалось лишь согласием правообладателя товарного знака.

Администрация решила, что согласия недостаточно для предоставления услуги по согласованию, так как право на пользование знаком должно подтверждаться госрегистрацией.

Компания обратилась в суд с требованием о признании такого решения недействительным.

Судебные тяжбы привели к тому, что три судебные инстанции отказали заявителю, поддержав позицию администрации, со ссылкой на то, что заявитель не доказал свое право пользования чужим товарным знаком. По мнению судов, таковым подтверждением могли быть как договор между заявителем и правообладателем, так и госрегистрация.

На помощь «челобитчику» (заявителю) пришел высший суд - ВС РФ, который отменил решения низших инстанций и признал отказ недействительным на основании следующего: ГК РФ закрепляет то, что правообладатель исключительного права и средства индивидуализации может распоряжаться им любым законным способом, в частности, путем выдачи письменного согласия на использование товарного знака.

Как справедливо отмечал Г. Ф. Шершеневич: «… осуществление субъективного права должно представлять собой реализацию управомоченным лицом возможностей, заключенных в содержании данного права».

Следовательно, ВС РФ при разрешении данного спора обоснованно исходил из юридической максимы "общая власть компетенции", которая гласит: все, что не запрещено, разрешено. Иначе говоря, субъект права должен иметь возможность свободно реализовывать свои права несколькими путями.

#Верховный Суд#товарный знак
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Асият Алибекова (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
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Асият Алибекова (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Верховный Суд#товарный знак