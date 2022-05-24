В КоАП снова внесут поправки

Правительство разработало и предложило Госдуме для рассмотрения Законопроект № 127049-8, вносящий изменения в КоАП РФ, в том числе в размер штрафов. Так, предложено назначать организациям и ИП минимальную сумму штрафа, если нарушитель предотвратил или устранил нанесенный вред/возместил ущерб. Кроме того, нарушитель сможет перечислить лишь половину штрафа, начисленного по результатам госконтроля, если платеж будет совершен не позднее 20 дней с даты вынесения постановления. Также при пропуске указанного срока, его можно будет восстановить по ходатайству.