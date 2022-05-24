В КоАП снова внесут поправки

Госдума рассмотрит проект Федерального закона, вносящий изменения в КоАП РФ.
Правительство разработало и предложило Госдуме для рассмотрения Законопроект № 127049-8, вносящий изменения в КоАП РФ, в том числе в размер штрафов. Так, предложено назначать организациям и ИП минимальную сумму штрафа, если нарушитель предотвратил или устранил нанесенный вред/возместил ущерб. Кроме того, нарушитель сможет перечислить лишь половину штрафа, начисленного по результатам госконтроля, если платеж будет совершен не позднее 20 дней с даты вынесения постановления. Также при пропуске указанного срока, его можно будет восстановить по ходатайству.
Для крупного бизнеса предложено в некоторых ситуациях назначать предупреждение вместо штрафа. Для этого необходимо соблюдение условий: нарушение выявлено в ходе гос/муниципального контроля; КоАП или региональное законодательство не предусматривает предупреждение за нарушение; выполнены условия п. 2 ст. 3.4 КоАП, согласно которым нарушение совершено впервые при отсутствии нанесенного вреда; нарушение не указано в п. 2 ст. 4.1.1 КоАП, как неподлежащее замене.
При принятии предложенных изменений они вступят в силу через 10 дней после их официального опубликования.
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