Шэньчжэнь вводит совместный механизм для таможенного и налогового трансфертного ценообразования на импорт

Таможенное и налоговое управление Шэньчжэня совместно выпустили Циркуляр № 62 от 18 мая 2022 года по вопросам реализации механизма совместного управления трансфертным ценообразованием на импортируемые товары от связанных сторон.

Механизм, установленный Циркуляром, призван облегчить вопросы трансфертного ценообразования для предприятий, импортирующих товары от связанных сторон, в том числе вопросы эффективного двойного налогообложения.

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Трансфертное ценообразование на импорт часто приводит к двойному налогообложению, когда таможенный орган добивается увеличения цены импорта, увеличения ввозных пошлин и НДС, а налоговый орган добивается снижения цены, уменьшения вычетов и увеличения налога на прибыль. Поскольку это два независимых органа, предприятие может подвергаться корректировкам импорта связанных сторон, как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.

В соответствии с Циркуляром № 62 предприятия могут подать заявку на совместное управление, если они отвечают требованиям для предварительного таможенного решения в соответствии с Приказом № 236 и соглашением о предварительном ценообразовании в соответствии с Объявлением № 64.

После получения заявки Шэньчжэньская таможня налоговое бюро совместно определят, соответствует ли предприятие условиям, в течение 10 дней с дополнительным 5-дневным продлением, если от предприятия потребуется дополнительная информация. После того, как заявка будет принята, таможенное управление и налоговое бюро Шэньчжэня начнут совместную оценку в течение 15 дней, которая будет включать переговоры с предприятием по импортной цене. В случае достижения консенсуса Таможенное управление и налоговое бюро подпишут с предприятием «Меморандум о совместном управлении».

Этот совместный механизм управления трансфертным ценообразованием на импорт в настоящее время доступен только в Шэньчжэне, хотя в будущем он может быть расширен на другие регионы Китая.