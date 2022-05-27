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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Шэньчжэнь вводит совместный механизм для таможенного и налогового трансфертного ценообразования на импорт

Таможенное и налоговое управление Шэньчжэня совместно выпустили Циркуляр № 62 от 18 мая 2022 года по вопросам реализации механизма совместного управления трансфертным ценообразованием на импортируемые товары от связанных сторон.

Ксения Шилкина
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Механизм, установленный Циркуляром, призван облегчить вопросы трансфертного ценообразования для предприятий, импортирующих товары от связанных сторон, в том числе вопросы эффективного двойного налогообложения.

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Трансфертное ценообразование на импорт часто приводит к двойному налогообложению, когда таможенный орган добивается увеличения цены импорта, увеличения ввозных пошлин и НДС, а налоговый орган добивается снижения цены, уменьшения вычетов и увеличения налога на прибыль. Поскольку это два независимых органа, предприятие может подвергаться корректировкам импорта связанных сторон, как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.

В соответствии с Циркуляром № 62 предприятия могут подать заявку на совместное управление, если они отвечают требованиям для предварительного таможенного решения в соответствии с Приказом № 236 и соглашением о предварительном ценообразовании в соответствии с Объявлением № 64.

После получения заявки Шэньчжэньская таможня налоговое бюро совместно определят, соответствует ли предприятие условиям, в течение 10 дней с дополнительным 5-дневным продлением, если от предприятия потребуется дополнительная информация. После того, как заявка будет принята, таможенное управление и налоговое бюро Шэньчжэня начнут совместную оценку в течение 15 дней, которая будет включать переговоры с предприятием по импортной цене. В случае достижения консенсуса Таможенное управление и налоговое бюро подпишут с предприятием «Меморандум о совместном управлении».

Этот совместный механизм управления трансфертным ценообразованием на импорт в настоящее время доступен только в Шэньчжэне, хотя в будущем он может быть расширен на другие регионы Китая.

По материалам orbitax.com

#Китай#трансфертное ценообразование
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Китай#трансфертное ценообразование