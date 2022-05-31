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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Россия снижает ключевую процентную ставку до 11%, что влияет на правила контролируемого долга и процентные санкции

Центральный банк России объявил о своем решении снизить ключевую ставку с 14,0% до 11,0% с 27 мая 2022 года.

Ксения Шилкина
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Для целей налогообложения ключевая ставка важна по отношению к безопасным ставкам для процентных доходов и расходов по контролируемому долгу.

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Для рублевых кредитов стандартные ставки «безопасной гавани» составляют от 75% до 125% ключевой ставки. Однако верхний диапазон был временно увеличен до 180% на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2023 года, а для кредитов в рублях между российскими сторонами на тот же период временно предусмотрен увеличенный диапазон от 0% до 180%. Для кредитов, номинированных в других валютах, диапазон ставок «безопасной гавани» основан на EURIBOR, SHIBOR или LIBOR, в зависимости от валюты, с более выгодными диапазонами ставок, временно предусмотренными для иностранных валют на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2023 года.

Ключевая ставка также влияет на процентные штрафы, которые корректируются вместе с скорректированной ключевой ставкой. Для корпоративных налогоплательщиков пеня составляет 1/300 ключевой ставки за день просрочки, если просрочка не превышает 30 календарных дней. Если просрочка превышает 30 дней, пеня составляет 1/150 ключевой ставки, начиная с 31-го дня просрочки. Однако с 9 марта 2022 г. по 31 декабря 2023 г. предусмотрено, что ставка пени за просрочку платежа устанавливается в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ независимо от продолжительности просрочки.

По материалам orbitax.com

#контролируемая сделка#Россия
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#контролируемая сделка#Россия