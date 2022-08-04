Словакия внедряет в свое законодательство DAC7

Словакия опубликовала Закон 250/2022 от 15 июня, который вносит изменения в Закон 442/2012 о международной помощи и сотрудничестве в налоговом администрировании для имплементации новых европейских правил по обмену информацией о доходах, получаемых продавцами посредством цифровых платформ (DAC7).

Правила DAC7 прописаны в Директиве Совета (ЕС) 2021/514, которая была принята 22 марта 2021 года.

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Правила DAC7 приняты для решения проблем, возникающих при использовании цифровых платформ. В настоящее время по таким доходам часто не уплачиваются налоги и не ведется отчетность, особенно когда цифровые платформы осуществляют свою работу не в одной стране, а в нескольких.

Для решения этих проблем Правила DAC7 обязывают операторов цифровых платформ отчитываться о доходах, получаемых продавцами, а государства-участники Евросоюза должны осуществлять автоматический обмен такой информацией.

Принятые правила будут распространяться на цифровые платформы, которые находятся как внутри, так и за пределами Евросоюза, и вступят в силу с 1 января будущего года.