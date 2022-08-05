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Российские налоги
Елена Курбатова
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Налоговая пересчитает проценты и вернет переплату

Изменен порядок расчета процентов за предоставление отсрочки и рассрочки по бюджетным платежам.

Елена Курбатова
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С 1 июля утратило силу Письмо Минфина РФ от 12.05.1999г. № АС-6-09/398@, которое регламентировало порядок начисления процентов за пользование рассрочками и отсрочками по уплате налогов и сборов. При чем Письмом Минфина РФ от 01.07.2022г. № КЧ-4-8/8351@ указанный порядок признан недействующим уже с июля 2019г. в случаях, когда сумма процентов, рассчитанная исходя из ставки рефинансирования ЦБ РФ, округленной до двух знаков после запятой, получалась выше, чем без такого округления. Такая мера обусловлена снижением финансовой нагрузки на налогоплательщиков.

Теперь территориальные налоговые инспекции, которые начисляли проценты за пользование бюджетными средствами, должны пересчитать все начисленные проценты начиная с июля 2019 года и, в случае образования переплаты после внесенных корректировок известить об этом налогоплательщика, и вернуть излишне уплаченные денежные средства.

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Елена Курбатова (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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