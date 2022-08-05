Налоговая пересчитает проценты и вернет переплату

С 1 июля утратило силу Письмо Минфина РФ от 12.05.1999г. № АС-6-09/398@, которое регламентировало порядок начисления процентов за пользование рассрочками и отсрочками по уплате налогов и сборов. При чем Письмом Минфина РФ от 01.07.2022г. № КЧ-4-8/8351@ указанный порядок признан недействующим уже с июля 2019г. в случаях, когда сумма процентов, рассчитанная исходя из ставки рефинансирования ЦБ РФ, округленной до двух знаков после запятой, получалась выше, чем без такого округления. Такая мера обусловлена снижением финансовой нагрузки на налогоплательщиков.