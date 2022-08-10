Россия собирается облагать налогом сотрудников-нерезидентов, работающих за границей

Минфин России предложил распространить 30-процентный налог у источника на доход от трудовой деятельности, выплачиваемый российскими компаниями работникам-нерезидентам, работающим в других странах.

В настоящее время доход работников-нерезидентов обычно облагается налогом по ставке 30%, если такой доход считается полученным в России, который обычно включает доход, связанный с деятельностью работника, осуществляемой на территории России.

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По предложению Министерства финансов, все доходы от трудовой деятельности, выплачиваемые российской компанией, будут считаться полученными в России и подлежать налогообложению независимо от того, где осуществляется деятельность работника.

Если у России есть соглашение об избежании двойного налогообложения с соответствующей страной, в которой работает работник, применяются положения соглашения.