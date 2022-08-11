Сингапур обновляет Руководство по подготовке к изменению ставки GST

Управление внутренних доходов Сингапура (IRAS) опубликовало обновленное Руководство по предстоящему изменению ставки GST, объявленному в бюджете на 2022 год, которое включает в себя повышение ставки GST с 7% до 8% с 1 января 2023 года и до 9% с 1 января 2024 года.

Руководство включает в себя обновленный электронный налоговый справочник IRAS, Изменение ставки GST в 2023 году (A Guide for GST-registered Businesses (Second Edition)), а также обновленные Часто задаваемые вопросы для бизнеса - Изменение ставки GST 2023 и обновленный Контрольный список для подготовки к изменению ставки GST (Frequently Asked Questions for Businesses – GST).

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Обновленное Руководство, датированное 5 августа 2022 года, посвящено изменению ставки до 8% с 1 января 2023 года, включая переходные правила.

Те же правила будут применяться и при изменении ставки до 9% с 1 января 2024 года, при этом для данного изменения ставки будет выпущено отдельное Руководство.