Турция пояснила принципы новой амнистии капитала

Налоговая служба Турции объявила о публикации серии общих коммюнике № 1 в «Официальной газете», в котором излагаются правила реализации схемы добровольного раскрытия информации (амнистии), недавно введенной в соответствии с Законом № 7417.

Амнистия доступна для определенных внутренних и иностранных активов, включая наличные деньги, золото, иностранную валюту, ценные бумаги и другие инструменты рынка капитала.

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В общем коммюнике подробно описаны процедуры декларирования активов и уплаты налога на декларируемые активы с отдельными правилами для иностранных активов и внутренних активов, а также другие связанные с этим вопросы.

Задекларированные иностранные активы облагаются налогом по ставке 1%, если они заявлены до 30 сентября 2022 года, 2%, если они заявлены до 31 декабря 2022 года, и 3%, если они заявлены до 31 марта 2023 года.

Однако в некоторых случаях предоставляется освобождение (ставка 0%), в случае если активы переводятся в Турцию и хранятся не менее 1 года на счете, открытом специально для этой цели. Освобождение предоставляется путем возврата собранного налога. Внутренние активы должны быть задекларированы до 31 марта 2023 года и облагаются налогом по ставке 3% без каких-либо сниженных ставок или возможных исключений.