News
Введите фразу для поиска...
Войти
Профиль
Черновики
Запланированные
Закладки
Настройки
Выход
Лента Материалы GSL
Новая запись
Зарубежное право
Зарубежные налоги
Российские налоги
Российское право
Медиатека GSL Комментарии GSL
О компании Редакция GSL Контакты
Telegram-канал
Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
1

Турция пояснила принципы новой амнистии капитала

Налоговая служба Турции объявила о публикации серии общих коммюнике № 1 в «Официальной газете», в котором излагаются правила реализации схемы добровольного раскрытия информации (амнистии), недавно введенной в соответствии с Законом № 7417.

Ксения Шилкина
Обсудить

Амнистия доступна для определенных внутренних и иностранных активов, включая наличные деньги, золото, иностранную валюту, ценные бумаги и другие инструменты рынка капитала.

Все услуги по этой теме:
Получить консультацию по международному налогообложению.
Подробнее

В общем коммюнике подробно описаны процедуры декларирования активов и уплаты налога на декларируемые активы с отдельными правилами для иностранных активов и внутренних активов, а также другие связанные с этим вопросы.

Задекларированные иностранные активы облагаются налогом по ставке 1%, если они заявлены до 30 сентября 2022 года, 2%, если они заявлены до 31 декабря 2022 года, и 3%, если они заявлены до 31 марта 2023 года.

Однако в некоторых случаях предоставляется освобождение (ставка 0%), в случае если активы переводятся в Турцию и хранятся не менее 1 года на счете, открытом специально для этой цели. Освобождение предоставляется путем возврата собранного налога. Внутренние активы должны быть задекларированы до 31 марта 2023 года и облагаются налогом по ставке 3% без каких-либо сниженных ставок или возможных исключений.

По материалам orbitax.com

#амнистия капитала#Турция
Обсудить
Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Еще по теме
#амнистия капитала#Турция