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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Россия ограничивает обязательства по уплате НДС для поставщиков электронных услуг-нерезидентов

Федеральная налоговая служба (ФНС) России выпустила в апреле 2022 года релиз, касающийся уплаты НДС российскими организациями и индивидуальными предпринимателями при приобретении электронных услуг у иностранных провайдеров.

Ксения Шилкина
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Учитывая ограничения (санкции), введенные в отношении России некоторыми странами, иностранные провайдеры могут столкнуться с трудностями при перечислении денежных средств в счет погашения обязательств по уплате НДС за электронные услуги, оказываемые в России. С учетом этого российским организациям и индивидуальным предпринимателям, приобретающим электронные услуги, рекомендовано исчислять, удерживать и перечислять к уплате НДС, причитающийся к оплате услуг, который подлежит вычету в качестве предналога (т. е. обратного начисления).

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В соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 323-ФЗ в Налоговый кодекс Российской Федерации внесены изменения, формально ограничивающие обязательства по уплате НДС для иностранных поставщиков электронных услуг таким образом, что это обязательство распространяется только на электронные услуги, оказываемые физическим лицам в силу того, что физическое лицо не обязано платить в соответствии с требованиями к налоговым агентам.

До внесения поправок обязательство по НДС применялось в целом, без конкретной ссылки на поставки физическим лицам. Поскольку обязанность нерезидентов ограничена поставками физическим лицам, российские организации и индивидуальные предприниматели обязаны учитывать НДС в порядке обратного начисления в целом.

Изменение вступило в силу 14 июля 2022 года.

По материалам orbitax.com

#НДС#Россия
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Ксения Шилкина (подробнее)
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#НДС#Россия