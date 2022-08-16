Россия ограничивает обязательства по уплате НДС для поставщиков электронных услуг-нерезидентов

Федеральная налоговая служба (ФНС) России выпустила в апреле 2022 года релиз, касающийся уплаты НДС российскими организациями и индивидуальными предпринимателями при приобретении электронных услуг у иностранных провайдеров.

Учитывая ограничения (санкции), введенные в отношении России некоторыми странами, иностранные провайдеры могут столкнуться с трудностями при перечислении денежных средств в счет погашения обязательств по уплате НДС за электронные услуги, оказываемые в России. С учетом этого российским организациям и индивидуальным предпринимателям, приобретающим электронные услуги, рекомендовано исчислять, удерживать и перечислять к уплате НДС, причитающийся к оплате услуг, который подлежит вычету в качестве предналога (т. е. обратного начисления).

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В соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 323-ФЗ в Налоговый кодекс Российской Федерации внесены изменения, формально ограничивающие обязательства по уплате НДС для иностранных поставщиков электронных услуг таким образом, что это обязательство распространяется только на электронные услуги, оказываемые физическим лицам в силу того, что физическое лицо не обязано платить в соответствии с требованиями к налоговым агентам.

До внесения поправок обязательство по НДС применялось в целом, без конкретной ссылки на поставки физическим лицам. Поскольку обязанность нерезидентов ограничена поставками физическим лицам, российские организации и индивидуальные предприниматели обязаны учитывать НДС в порядке обратного начисления в целом.

Изменение вступило в силу 14 июля 2022 года.