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Российские налоги
Елена Курбатова
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С октября по декабрь снова можно будет выгодно отдохнуть

25 августа стартует новый этап продаж туров по России с туристическим кешбэком.

Елена Курбатова
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Впервые продажи туров по стране с возможностью получить кешбэк запустили в 2020 году, с тех пор воспользоваться программой смогли более 4 миллионов человек. Воспользоваться программой довольно просто: нужно выбрать тур, который участвует в акции, например на сайте мирпутешествий.рф и оплатить поездку картой платежной системы МИР. Требования к турам немного изменили, так минимальный срок поездки увеличили до трех дней. Вернуть по-прежнему можно 20% от стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей, а для Дальнего Востока максимальная сумма кешбэка составляет 40 тысяч рублей. При выполнении всех условий деньги вернутся на карту автоматически в течение пяти дней.

Продажи откроют 25 августа, а закрытие планируется на 10 сентября. Дата завершения продаж зависит от активности туристов. Дело в том, что на программу выделено 3 миллиарда рублей, как только бюджет закончится, продажи остановят. И наоборот, если к 10 сентября деньги еще останутся, то продажи продлят. Отдохнуть по программе осеннего кешбэка можно будет с 1 октября по 25 декабря 2022 года.

#банковская карта#туристический сектор
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Елена Курбатова (подробнее)
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Елена Курбатова (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#банковская карта#туристический сектор