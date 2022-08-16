С октября по декабрь снова можно будет выгодно отдохнуть

Впервые продажи туров по стране с возможностью получить кешбэк запустили в 2020 году, с тех пор воспользоваться программой смогли более 4 миллионов человек. Воспользоваться программой довольно просто: нужно выбрать тур, который участвует в акции, например на сайте мирпутешествий.рф и оплатить поездку картой платежной системы МИР. Требования к турам немного изменили, так минимальный срок поездки увеличили до трех дней. Вернуть по-прежнему можно 20% от стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей, а для Дальнего Востока максимальная сумма кешбэка составляет 40 тысяч рублей. При выполнении всех условий деньги вернутся на карту автоматически в течение пяти дней.