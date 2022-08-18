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Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
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Бермудские острова обновили Руководство по отчетности CbC

Бермудские острова опубликовали Руководство по отчетности CbC v3.0 (август 2022 года), заменяющее предыдущее Руководство, выпущенное в июле 2018 года.

Ольга Кутяева
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Основным обновлением является добавление технических указаний, касающихся доходов от несвязанных и связанных сторон.

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В Руководстве указано, что в соответствии с разъяснениями, содержащимися в Заключительном отчете BEPS Action 13, "Выручка - несвязанная сторона" ("Revenues – Unrelated Party") должна рассматриваться как выручка от операций между независимыми сторонами, а " Выручка - несвязанная сторона" должна рассматриваться как выручка, полученная от ассоциированных предприятий.

Кроме того, в интерпретационном руководстве, выпущенном ОЭСР в апреле 2017 года (в рамках документа "Руководство по внедрению"), поясняется, что "для третьей колонки таблицы 1 отчета CbC связанные стороны, которые в отчете Action 13 определены как "ассоциированные предприятия", следует интерпретировать как Учредительные организации, перечисленные в таблице 2 отчета CbC".

Помимо руководства по выручке несвязанных / связанных сторон, в последней версии руководства обновлена схема отчетности, на которую ссылается отчет CbC, - XML Schema Version 2.0, доступная на сайте ОЭСР.

По материалам Orbitax

#Бермудские острова#Межстрановая отчетность
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Ольга Кутяева (подробнее)
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+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Бермудские острова#Межстрановая отчетность